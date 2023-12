„A kérdés nem Ukrajna, és nem Zelenszkij elnök” – mutatjuk, mi a fontosabb a republikánusoknak Amerikában

2023. december 13. 12:11

Jóindulatú elnézéssel fogadták a republikánus politikusok az ukrán elnököt Washingtonban. Most van fontosabb dolguk is, mint Ukrajna, és ezt meg is mondták neki.

Üres kézzel térhet haza keddi, idei harmadik washingtoni látogatásából Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – írja a BBC és a The Hill. Zelenszkij washingtoni látogatásának célja az volt, hogy rábírja az amerikaiakat, főleg a republikánus törvényhozókat a Biden által neki szánt pénz megszavazására és elküldésére, az előző adag segítségből ugyanis épp kifogy Ukrajna. Tavaly vörös szőnyeggel fogadták a Fehér Házban Zelenszkijt, a kongresszus pedig 50 milliárd dollárt szavazott meg neki. Most szenátorokkal találkozott, többek közt Mike Johnson republikánus házelnökkel, aki még csak nem is mutatkozott közösen az ukrán elnökkel (habár sajtótájékoztat tartott, egyedül, a találkozó után). A Fehér Házban pedig úgyszintén visszafogottan fogadták – írja a BBC. Ugyanakkor Mitch MacConnell republikánus és Chuck Schumer demokrata szenátusi vezető mutatkozott vele, és Joe Biden is tartott vele sajtótájékoztatót. Joe Bidenék egy 110 milliárd dolláros csomagot akarnak elfogadtatni a kongresszussal. Pontosabban szólva 61,4 milliárd dollárnyi segítség menne Ukrajnának, 14,3 milliárdnyi fegyverkezési segítség Izraelnek, és 9 milliárd dollárnyi humanitárius segítséget nyújtanának összesen Ukrajnának, Izraelnek és Gázának. 7,4 milliárd dollár biztonságpolitikai segély menne Tajvannak és más csendes-óceáni szereplőknek. A déli határ védelmére 14 milliárdot költenének. Múlt szerdán, december 6-án a republikánusok leszavazták a csomagot. A republikánusok többet költenének határvédelemre, és az ukrajnai támogatás sem tetszik nekik, hiába tette bele Biden a szívüknek kedves izraeli támogatást. Biden pedig hajlandó a kompromisszumra. A Biden-adminisztráció így – írja a Time – egy 175 millió dolláros kisebb katonai segélycsomagot küldött Ukrajnának, de Anthony Blinken külügyminiszter jelezte, hogy ha a Kongresszus (melynek alsóházában, a Képviselőházban többségben vannak a republikánusok) nem szavazza meg a nagy csomagot, akkor alighanem ez lesz az utolsó támogatás Ukrajnának. A republikánus politikusok, akikkel Zelenszkij találkozott, jelezték neki, hogy szimpatizálnak vele, de a déli határvédelem számukra fontosabb kérdés. „Csodálom őt, de egyáltalán nem gondoltam meg magam azzal kapcsolatban, mit kell tennünk – mondta a BBC-nek Lindsey Graham dél-karolinai republikánus szenátor, akit sokáig külpolitikai héjaként tartottak számon. – Tudom, minek kell történnie az alkuhoz. Szeretném biztosítani a határunkat.” Joni Ernst iowai republikánus szenátor, a Szenátus republikánus vezetőségének tagja azt mondta: fontos, hogy személyesen találkozzanak Zelenszkijjel és meghallgassák, de ez kevéssé befolyásolja a republikánusok gondolkodását, és nem fognak emiatt beletörődni a déli határ helyzetébe. Ernst szerint Zelenszkij látogatása nem változtat a republikánusok véleményén: „A kérdés nem Ukrajna, és nem Zelenszkij elnök. Hanem a saját nemzetbiztonságunk a déli határunkon.” December 8-i, pénteki vezércikkében a baloldali New York Times próbált nyomást gyakorolni a republikánusokra, hogy szavazzák meg a katonai segélycsomagot.

Ezt is ajánljuk a témában Így próbál Ukrajna ügyében nyomást gyakorolni a republikánusokra a New York Times A baloldali lap sürgeti Joe Biden katonai segélycsomagjának kongresszusi elfogadását.

*** A nyitóképen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök látható Chuck Schumerrel, az amerikai szenátus demokrata párti többségének vezetőjével és Mitch McConnellel, a szenátus a republikánus párti kisebbségének vezetőjével a Capitoliumban. Forrás: MTI/EPA/Michael Reynolds

