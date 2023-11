Orbán Viktor B-tervéről ír a lengyel média

Orbán Viktor pénteken Kazahsztán fővárosában Asztanában járt – számolt be a lengyel Wprost. A Türk Államok Szervezetének csúcstalálkozóján elhangzott beszédében a miniszterelnök amellett érvelt, hogy szerinte Törökországnak jelen kell lennie az új európai biztonsági architektúrában, és elképzelhetetlen egy tartós és hosszú távú európai biztonsági struktúra Törökország nélkül. A kormányfő azt is megerősítette, hogy az ország kész részt venni a Török Befektetési Alap munkájában, és fenntartja a 100 millió euró kifizetésére vonatkozó kötelezettségvállalását.

A lengyel lap szerint a magyar kormányfő B-tervet javasol. Orbán az „európai dilemmáról” is beszélt, amely szerinte abból áll, hogy blokkokra osztja a világgazdaságot, vagy globális kapcsolatokat alakít ki, kifejtette, hogy kezdetben az Oroszországgal való kapcsolattartás korlátozott volt, most pedig Kínával is ezt tervezik. Orbán azt is elmondta, hogy az ukrajnai háború közvetlen veszélyt jelent a kontinens minden lakosára, így a magyarokra is – írja a lengyel lap.

A Wprost beszámolója szerint Orbán úgy véli, kudarcot vallott a nyugati országokon keresztüli pénzellátás európai stratégiája, amelynek Ukrajna győzelméhez és oroszországi kormányváltáshoz kellett volna vezetnie. Orbán Viktor szerint a tűzszünetre, a béketárgyalásokra és az új európai biztonsági architektúra felépítésére helyezi a hangsúlyt, amely „megnyugtató Ukrajna számára és elfogadható az oroszok számára.”