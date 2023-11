„Van-e szükség új idegenrendészeti törvényre vagy a jelenlegi szigorítására?

Miután a migráció fokozódik, az uniós szervezetek pedig nem pusztán szemet hunynak, de segítik az afrikai, ázsiai milliók beözönlését, továbbá tudjuk, hogy a magyar–szerb határszakaszon kritikus a helyzet, illetőleg – mint láttuk – a magyar társadalom szigort és rendet kíván: erre is tudjuk a választ. Azt hiszem, magyarok millióinak nevében mondhatom: döntsön bárhogyan a nagypolitika, ha a bevándorlásnak továbbra is gátat tudunk vetni, támogatjuk az elhatározást. Minden törvényes eszköz megengedett, hogy az emberáradatot feltartsuk. És ez még nem is elég: további lépéseket kell tennünk, hogy a harmadik világ égető problémái mérséklődjenek.

Ha a nemzeti konzultációnál megkapjuk a megerősítést, akkor a magyar kormány ki fog tartani – ezt is Orbán Viktor mondta tegnap, és jó volna látni egyetlen okot, miért ne legyünk részesei a közös döntéshozatalnak. Hát én nem látok.

Nem szolgalelkűségből vagy butaságból, hanem azért, mert ennek a nemzetnek semmi más esélye nincs, mint közösségi szuverenitásunk védelme. Éppen ezért jó, ha tudjuk: komoly és vészterhes idők következnek. Azonban a mi döntésünktől függ, hogy megőrizzük önmagunkat, vagy szélesre tárjuk a kapukat, hogy a metsző szél végigsüvítsen az életünkön.”

***