„Nem elírás, az ostrom most kezdődött meg. Az »ostrom« definíciója az Oxford Essential Dictionary of the U.S. Military szerint »olyan katonai művelet, amelynek során az ellenséges erők _bekerítenek_ egy várost vagy épületet, elvágva az alapvető ellátást, azzal a céllal, hogy a bent tartózkodókat megadásra kényszerítsék.« Ignoráljuk, hogy néhány hazai és külföldi lap már október 9-én arról írt, hogy ostrom alatt áll Gázaváros! Akkor Joav Gallant védelmi miniszter azt jelentette be, hogy el fogja rendelni az ostromot. Az IDF most – a legtöbb híradás szerint kevesebb mint 24 órája – fejezte be Gázaváros teljes körülzárását, a Gázai övezet északi részén, tehát a katonai szakkifejezés értelmében az ostrom most kezdődött meg.

A tapasztalatok hasonlítanak a 2014-es hadműveletéhez. Akkor az izraeli Védelmi Minisztérium vizsgálata arra jutott, hogy a Hamász arra kényszerítette a Vörös Félhold ápolóit, hogy adják át orvosi egyenruháikat és mentőautóikat, hogy azokat a terrorcsoport saját céljaira használja. Állításukat gázai civilekkel készült interjúkra alapozták. Az izraeli Sin Bét (Sabak) szerint pedig a Hamász vezetése egyenesen a Shifa Kórház alsó szintjeiről irányította hadműveleteit. Az izraeli Hírszerzési és Terrorizmus Információs Központ szerint a Hamász összesen tíz gázai kórházat használt katonai célokra, példának okáért volt egy alagút, amely egy mecset és egy szülészeti osztály között vezetett, s melyen keresztül a terrorcsoport az embereit mozgatta. Ha Izrael most is ilyen kihívásokkal fog szembesülni, akkor még rengetegszer lesz a nemzetközi sajtó címlapján, elítélő hangnemben. És persze mondanom sem kell – további ártatlan civil áldozatokra számíthatunk.

A súlyos ár pedig nem marad el. 2014-ben 49 nap alatt hunyt el 67 katona, ez napi 0,6 fő veszteség, most viszont eddig – ha úgy vesszük, hogy öt napja kezdődött a Gázai övezet északi részének bekerítése, azaz a »nagy« invázió előkészítése – 18 fő esett el, ez napi 3,6 fő veszteség, és hol van még a vége? (Gyors megjegyzés: a magyar sajtóban lejött a képtelen állítás, hogy az IDF eddig több mint 300 katonát vesztett Gázában. Nem, nem Gázában vesztettek ennyi fegyveres erőt, hanem ennyi katonát, tartalékost, rendőrt és sabakos ügynököt vesztettek október 7-e óta, döntő többségüket az első 24 órában, a mészárlás során). Most Izrael deklaráltan hosszabb háborúra készül, a szárazföldi művelet sokkal véresebb és pusztítóbb lesz. Az izraeli erőknek azt is szem előtt kell tartaniuk, hogy Gázában több mint kétszáz izraeli - katonák és civilek, köztük nők és gyermekek - van fogságban, akiket a Hamász túszként tart fogva. És bár a Hamászon kívül senki sem tudja, hogy hol tartják őket fogva, valószínű, hogy az izraeli erők számára legnehezebben megközelíthető területeken vannak, valószínűleg zsúfolt menekülttáborokban, katakombák mélyén, rejtett bombákkal elzárt területeken.

Izrael vezetői végzetes csapást szeretnének mérni a Hamászra, ez október 7-e után érthető és indokolt. De ennek nagyon nagy ára lesz – mindenki számára.”

Nyitókép: Anadolu via AFP