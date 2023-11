Kövér László: Az egész kontinens javát szolgálná, ha a magyarok gombolnák újra az EU-n feszülő mellényt

Hosszas interjút adott a Hungarian Conservative-nak Kövér László, amelyben főleg az Európai Unióról volt szó.

Ma minden egyes válsággóc történéseinek hátterében a következő konfliktus áll: az adott országok, nemzetek képesek-e megtartani szuverenitásukat,

vagy pedig elvesztik azt? S ha elveszítik, ez éppen egy térségbeli nagyobb hatalom expanziós törekvéseinek, vagy pedig a globalizáció következményeként azon háttérhatalmak törekvésének tudható-e be, amelyeket ezelőtt néhány évtizeddel még megnevezni sem nagyon tudtunk? Megjegyzem, talán még beazonosítani sem, vagy ha ezt valaki megkísérelte, akkor azon nyomban az összeesküvés- elméleteket gyártók habókos táborába sorolták be. Ma azonban mindezen probléma megjelenik azon politikusok nyilatkozataiban is, akik az eddig független, szuverén államok közösségeként értelmezett Európai Uniót a tagállamokat birodalmi tartományokká degradáló Európai Egyesült Államokká akarják átalakítani” – fogalmazott.

Aztán felemlegette a Szovjetuniót, mint mondta, a régi rendszerben „évtizedeken keresztül arra vágytunk, hogy majd egyszer visszacsatlakozhatunk az európai szabad népek közösségébe”.

Mára viszont eljutottunk oda, hogy a valaha általunk vágyott közösség ugyanúgy a szuverenitásunkra (...) tör, mint azok a birodalmak, amelyek a történelmünk során”

– szögezte le.

A teljes beszélgetést angol nyelven ide kattintva olvashatja el.

Nyitókép: Ficsor Márton/Mandiner