Fontos részletet árult el a magyar-szlovák viszonyról Robert Fico kulcsembere

2023. november 02. 10:55

Robert Kalinak korábbi szlovák miniszterelnök-helyettes egy olasz lapnak adott interjújában elismerte, mindig is bonyolult volt Szlovákia kapcsolata Magyarországgal, ám azt is hangsúlyozta, hosszú idő után most a legjobb.

Többek között a magyar-szlovák viszonyról is beszélt az olasz La Repubblicának adott interjújában Szlovákia korábbi miniszterelnök-helyettese, a Robert Fico kulcsfigurájának tartott Robert Kalinak. Magyarországgal mindig is nagyon bonyolult kapcsolata volt Szlovákiának, de hosszú idő óta most a legjobb – jelentette ki Kalinak. Korábban egyébként olyan eszement véleménycikk is megjelent Szlovákiában, hogy Orbán Viktor tette miniszterelnökké Robert Ficót, Pozsony pedig Budapest kirendeltsége lesz. Az viszont tény, hogy az új kormányfő mindenképpen a magyar miniszterelnök oldalán akart felszólalni Brüsszelben, az Európai Unió csúcstalálkozóján, ahol már Szlovákia megváltozott álláspontját képviselte többek között az ukrajnai háború ügyében.

*** A cikket Közép-Európa szakértője, médiafigyelője és piackutatója, a CEPER szemlézte a mandiner.hu számára. Nyitókép: AFP/Tomas Benedikovic

