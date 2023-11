Financial Times: Moszkva kijátssza az orosz olajra vonatkozó árplafont

Nyugati tisztviselők közlései és orosz exportadatok szerint

Moszkva teljes egészében kijátssza az orosz olajra vonatkozó árplafont

– írta a Financial Times-ra hivatkozva a Portfolio.

Mára egyetlen hordónyi orosz olajat sem értékesítenek a 60 dolláros limit alatt, az októberi orosz statisztikák szerint az átlagár 80 dollár körül alakul – derült ki a cikkből.

A lap arra is kitért, hogy értesüléseik szerint emiatt az Egyesült Államok és szövetségesei a jelenlegi olajszankciók szigorításán dolgoznak.

„A legfrissebb adatok azt támasztják alá, hogy szigorítanunk kell, egyáltalán nincs kedvünk hagyni, hogy Oroszország csak úgy folytassa ezt”– idéztek egy magas rangú európai kormánytisztviselőt.

Az EU tisztviselői ezekre az adatokra úgy reagáltak, hogy az elmúlt napokban

megbeszéléseket folytattak a 60 dolláros plafon megerősítéséről,

beleértve a végrehajtás szigorítását. Sőt, az a terv is felmerült, hogy korlátozzák az olajszállító tartályhajók piacához való orosz hozzáférést. Az orosz tartályhajó-flotta egymagában ugyanis képtelen lenne kielégíteni a Moszkvával szemben támasztott igényeket – sorolta a Financial Times.

Emlékeztettek, hogy a tavaly bevezetett olajszankciók, amelyek célja az ukrajnai háború finanszírozásának megakadályozása volt, egy rövid ideig sikerrel jártak,

de Oroszország ügyesen alkalmazkodott a megváltozott helyzethez.

A kiépülő olajszállító, úgynevezett „árnyékflotta”, a tengeri átrakodás, és egyéb trükkök segítségével mára szinte teljes egészében feltörte az olajkereskedelmét érintő „blokádot” – hívta fel a figyelmet a lap.

Azonban amerikai szakértőkre hivatkozva arra is rámutattak, hogy ezzel párhuzamosan a magasabb biztosítási díjak, a kikötői kapacitás-bővítés, a tőkekiadások viszont hordónként mintegy 36 dollárral emelték az orosz olajeladások költségeit. Ez pedig azt is jelentené, hogy a magasabb ár ellenére is korlátozott maradhatott Moszkva nyeresége – ismertette a Financial Times.

