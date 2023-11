Félelem és reszketés Washingtonban – Donald Trumptól

A hátország: trumpista GOP és lojális közigazgatás

A BBC szerzője úgy véli, Trump a második ciklusában végképp a maga képére és hasonlatosságára formálná át a Republikánus Pártot, „George W Bush, John McCain and Mitt Romney konzervativizmusa végképp a múlté lenne”. A brit portálnak nyilatkozó republikánus stratéga, Bryan Lanza elmondja: az új párt összeolvasztaná a konzervatív értékeket a populizmussal, hogy a hagyományos jobboldali szavazótábor mellett megnyerje magának a munkásrétegeket is.

Szigorú bevándorláspolitika, protekcionista kereskedelempolitika és visszafogott, de erőt mutató külpolitika

– ezt várja az elemző az elkövetkező Trump-évektől.

Az első ciklus nagy tanúsága volt, hogy a „mocsarat” nem sikerült úgy lecsapolni, ahogy szerette volna: sok elnöki intézkedést végrehajtását a liberális többségű washingtoni közigazgatás akadályozta-késleltette. Trump 2020 októberében nem véletlenül hozott egy rendelkezést „F-menetrend” néven a kiemelt, felső szintű közigazgatási döntéshozó köztisztviselői réteg munkajogi védelmének gyengítéséről: ezeken a kulcsfontosságú posztokon személycseréket tervezett, lojális szakembereket akart ezen tisztségekre behelyezni – Biden ezt a rendeletet azonnal érvénytelenítette, Trump most azt ígéri, hogy 2024-ben első lépései közt bevezeti. Sőt, olyan kormányzati rendszer akar, amelyben

a végrehajtó hatalom minden szintjén a döntéshozó pozícióban levő embereket az elnöknek jogában lenne elbocsátani

– a „mély állam” aknamunkájának így vetne véget.

A Trump-közeli amerikai think tank-ek, mint például a Center for Renewing America vagy az America First Policy Institute több olyan elemzést, összefoglalót gyártottak az elmúlt hónapokban, amelyekből körvonalazhatóak egy estleges új Trump-kormányzat politikai gyakorlatai – vagyis már zajlik a következő kormányzás politikai megalapozása.

Egy másik intézet, a Conservative Partnership Institute már hirdetésben keresi – és egy adatbázisban tárolja – azokat a konzervatív érzelmű szakembereket, akik kormányváltás esetén szeretnének a Trump-kormányzat különböző intézményeiben dolgozni. A BBC értékelés szerint már zajlik a kormányváltás HR-vonatkozásának előkészítése, hogy az átadás-átvétel gyors és mély legyen.

„Ha megválasztják Trumpot egy második ciklusra, alig lenne körülötte józan ember” – vélekedik egy volt konzervatív tanácsadó, aki csalódott Trumpban. Cassidy Hutchinson vélekedését azonban Trump híve nem osztják, szerintük az első ciklus egyik jellemzőjét,

a Fehér Ház zűrzavaros működését lehet orvosolni alkalmas emberekkel, hatékonyabb szervezéssel.

Mások azzal érvelnek, hogy Trump programja irracionális, a demokrata párti kommunikációs gépezetnek nincs más dolga, csak cáfolni a badarságokat. Ugyanakkor Trump 2016-ban szintén sok irracionálisnak tűnő vagy éppen provokatív állítást fogalmazott meg, mégis, megválasztása után azok nagy részének megvalósításába kezdett elnöksége idején – emiatt elemzők felhívják a figyelmet, hogy Trump szavai, értékelései, tervei sok amerikai gondolkodásában pozitívan rezonálnak, ezért ami elsőre ellentmondásosnak tűnik, az nem biztos, hogy elijeszti az átlag amerikai választót.

***