Ennyibe kerülhet a háború Izraelnek

Izrael Hamász elleni háborúja több mint 50 milliárd dollárba is kerülehet – idézte a Calcalist összeállítását a Reuters. A Gázai övezetben zajló konfliktus Izrael bruttó hazai termékének 10 százalékát teszi ki.

A lap felhívta arra is a figyelmet, hogy a szakemberek azt feltételezik, hogy a háború nyolc-tizenkét hónapig tart majd, valamint azt is figyelembe veszik, hogy a konfliktus a Gázai övezetre korlátozódik, és nem vesz részt benne teljes mértékben a Hezbollah, Irán vagy Jemen. Emellett azzal is kalkulálnak, hogy a mintegy 350 ezer izraeli tartalékos rövidesen visszatér a munkahelyére.

A Calcalist jelentése szerint

a becsült költségek felét a védelmi kiadásokra fordítanák,

amelyek jelenleg napi 1 milliárd sékel körül mozognak. További 40-60 milliárd sékelt tennének ki az elmaradt bevételek, míg a vállalkozások kártalanítása és a helyreállítási erőfeszítések további 17-20 milliárd, illetve 10-20 milliárd sékelt igényelnének – sorolták.

Gazdasági segélycsomagot készítenek elő

Megjegyezték, hogy Bezalel Smotrich pénzügyminiszter korábban kijelentette, hogy az izraeli kormány gazdasági segélycsomagot készít elő azok számára, akiket a palesztin támadások érintettek. A tárcavezető biztosította, hogy

ez a csomag „nagyobb és szélesebb körű” lesz, mint a COVID-19 járvány idején nyújtott csomag volt.

A háború gazdasági következményei ugyanakkor már most megmutatkoznak. Az S&P negatívra rontotta Izrael kilátását, míg a Moody's és a Fitch is felülvizsgálat alá vette Izrael besorolását – írta a Reuters.

