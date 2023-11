Árad az antiszemitizmus szerte a világban

A Hamász októberi izraeli terrorhulláma után – s anélkül, hogy Izrael eddig nagyszabású ellentámadást indított volna –

tömegekből szakad ki a zsidóellenesség a világ körül.

Gyakorlatilag a brutális terrortámadás másnapjától kezdve palesztinpárti tömegtüntetéseket tartottak a világ számos nagyvárosában, zsidóellenes és Izraelt elpusztítását hirdető feliratokkal vagy szólamokkal.

Az oroszországi, muszlimok lakta Dagesztánban szinte pogrommá vált egy Izraelből érkezett repülőgép utasainak zaklatása. Szergej Melikov, Dagesztán kormányzója szélsőségeseknek és Oroszország ellenségeinek nevezte a megmozdulások szervezőit.

Németországban, Berlinben Dávid-csillagokat festettek zsidók lakta házakra. A német fővárosban lakó zsidók szerint fokozódik a velük szemben mutatott ellenségesség és az ellenük elkövetett támadások száma. Egy zsidó nő arról beszélt:

német barátai azzal akarták nyugtatni, hogy a felfestett Dávid-csillag az Izraellel való szolidaritás kifejezése,

de ő ezzel nem ért egyet. Egy másik berlini zsidó nő a falfirkákat látva inkább úgy döntött, nem viszi iskolába a gyerekeit. Végül a zsidó felekezeti iskolák be is zártak, ahogy zsidók éttermei is.

Nagy-Britanniában is az antiszemita incidensek számának növekedéséről érkeztek jelentések: több zsidót nyíltan inzultáltak az utcán, megütöttek, leverték fejükről a kipát, vagy épp a zsidók, Izrael elpusztításáról kiabáltak feléjük.

A londoni rendőrség szerint 1353 százalékkal nőtt az antiszemita incidensek száma a hónapban az egy évvel korábbi adatokhoz képest.

Tom Tugendhat brit védelmi miniszter a fejlemények kapcsán arról beszélt: „nagyon aggódik” emiatt, a helyzetet „rendkívül komolyan” veszik, és fellépést sürgetett a gyűlölet terjesztése ellen. Tugendhat azt mondta:

„A Hamász éppen azt csinálja most, amit régen a nácik csináltak.

Vérvádat terjesztenek, gyűlöletet keltenek a zsidók ellen a világ körül.”

Nem jobb a helyzet Franciaországban sem. A BBC friss híre szerint a Hamász október 7-ei terrortámadásai óta 850 antiszemita incidensről érkezett bejelentés Franciaországban. Párizs 14. kerületének polgármestere szerint a mostani történések „a harmincas éveket idézik fel, ami zsidók millióinak megsemmisítéséhez vezetett”.

Dávid-csillagok sorát festették különböző lakóépületekre Párizs térségében. Volt, ahol a „folyótól a tengerig, Palesztina győzni fog” feliratot is odaírták, ami Izrael teljes megsemmisítésének bevett üzenete a palesztinok körében.

Elisabeth Borne francia miniszterelnök „szégyenteljes tetteknek” nevezte az incidenseket. Emmanuel Macron államfő arra figyelmeztetett, hogy az Izrael-Hamász háború feszültségeit „importálják” Franciaországba.

A francia hatóságok az elmúlt hetekben eddig négyszáz embert vettek őrizetbe antiszemita megnyilvánulások miatt.

Amerikában is hasonló folyamatok zajlanak le. A CNN riportja szerint zsidó iskolákban függesztettek fel oktatást, zsinagógákat zártak be, a növekedő gyűlöleg érezhető. Még az elit egyetemek közé tartozó Cornell University zsidó diákjai is féltik az életüket a campuson, amit korábban elképzelhetetlennek tartottak.

Joe Biden amerikai elnök minapi izraeli útja után arról beszélt: „A gyűlölet minden formáját elítéljük, akár muszlimok, akár zsidók vagy bárki más ellen irányul. Így tesznek a nagy nemzetek, és mi egy nagy nemzet vagyunk.” Christopher Wray, az FBI igazgatója szerint

az antiszemitizmus történelmi csúcson van az Egyesült Államokban.

De az online tér sem mentes a növekedő zsidóellenességtől, sőt: egy YouTube-ot vizsgáló szervezet szerint az októberi terrortámadások óta 4963 százalékkal nőtt az antiszemita kommentek száma az izraeli-palesztin konfliktusról szóló videók alatt. A dehumanizáló nyelvezettől az összeesküvés-elméletek terjesztésén át a terrortámadás megkérdőjelezéséig számos téma előkerült a kommentekben a brit Institute for Strategic Dialogue szervezet kutatása szerint.

Nyitóképen: Dávid-csillagok egy párizsi házon (Anna Margueritat / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)