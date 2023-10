„Nos kérem, most, hogy Európa épp azzal kénytelen szembesülni, hogy muszlim migránsok fékevesztetten ünneplik több ezer civil, nők, gyerekek, csecsemők lemészárlását, miközben vörös fejjel, gyilkos dühvel szidják Izraelt és a zsidókat, nyugodtan kijelenthetjük, hogy nem, kedves németek, újfent nekünk, kulturálatlan, gumicsizmás magyaroknak volt igazunk, baromira nem tudtátok megcsinálni.

A baloldal belebukott ebbe a feladatba. Nyugat-európai politikusok, ezt elk…rtátok! Nem kicsit, nagyon! Merthogy Nyugat-Európát valósággal sokkolta a múlt szombat reggeli terrortámadás és a brutális mészárlásról készült videók, képek és beszámolók. Az azt követő események pedig olyan bénult döbbenetet okoztak, amelyet régóta nem volt kénytelen elszenvedni a kontinens. A második világháború óta nem volt arra példa, hogy számos európai nagyvárosban zsidók meggyilkolását ünnepeljék.

Nem otthon, a négy fal között, szégyenlősen vagy eldugott klubhelyiségekben, esetleg kocsmákban titokban, hanem a nyílt utcán.

Büszkén, minden gátlás nélkül. Szavak nincsenek arra, hogy zsidó vezetők arra kénytelenek felszólítani a híveiket, hogy a nyílt utcán ne hordjanak vallási jelképet és ne beszéljenek héberül. Ahogy az is teljesen elképzelhetetlen volt még néhány hete, hogy a német iskolákban zsidó diákokat kezdjenek terrorizálni, ütni-verni, szidni a migráns szülők gyermekei. De olyat is láttunk, hogy a chicagói BLM-mozgalom palesztin zászlós sárkányrepülőst ábrázoló posztot tett ki a Facebook-oldalára. Egy gyilkos terrorista képével ünnepelték a terrort. Egy olyan kegyetlen terroristával, aki miután leszállt, válogatás nélkül ölt meg minden eléje kerülő nőt vagy gyereket.

Eközben Brüsszel továbbra is úgy látja, hogy Palesztina támogatása elengedhetetlenül fontos. Agyrém. A helyzet az, hogy tíz éve még csak a Közel-Keleten voltak ilyen és ehhez hasonló jelenségek, ma viszont az arab világ dühe és antiszemitizmusa beköltözött Európába. És ne legyenek illúzióink, a terror is itt kopogtat a szomszédban. Nálunk ettől nem kell félni, mi biztonságban vagyunk, ahogy zsidó származású honfitársaink is, nálunk nem ünneplik a migránsok csecsemők lefejezését.”

***