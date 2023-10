Washington Post: Erkölcsi hiba a palesztinok szenvedésének figyelmen kívül hagyása!

Az adataik alapján ugyanis „már most is több palesztint öltek meg, és több palesztin lakhelyét kellett elhagynia, mint a 2008 óta tartó öt izraeli-Hamász konfliktus során”. Az izraeliek kapcsán megjegyzik, hogy ez a „csata” talán soha nem látott kihívás elé állítja az izraeli hadsereg professzionalizmusát, ugyanis a Hamász a polgári területekre fészkelődött be – ez pedig egyértelműen sérti a nemzetközi jogot.

„A Hamász kétségtelenül tudta, hogy brutális támadásai elsöprő katonai választ fognak kiváltani, amely elsősorban a gázai civileket pusztítja el”

– értékeltek. Leszögezték, „erkölcsi és stratégiai hiba lenne figyelmen kívül hagyni Gáza helyzetét”.

Nyitókép: MUSTAFA HASSONA / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP