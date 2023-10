Videón, ahogy migránsok elárasztják a Kanári-szigeteket

Egy nap alatt több mint ezer illegális bevándorló érkezett csónakokkal a spanyolországi Kanári-szigetekre – közölték a helyi hatóságok vasárnap. A tengeri mentőszolgálat tájékoztatása szerint a hét bárka többsége Teneriféhez és Gran Canariához volt a legközelebb, ezért ezeknek a szigeteknek a kikötőibe kísérték őket. Egy nagyméretű csónak a szigetcsoport legkisebb és legnyugatibb szigetén, El Hierrón ért partot. A fából készül járműből összesen 320-an szálltak a szárazföldre.

A parti őrség szerint ez volt a legzsúfoltabb bárka, amit eddig láttak.

Az érkezők között nők és gyerekek is vannak, szubszaharai országok állampolgárai, többségük, ahogy az elmúlt hónapokban, most is szenegáli.

50 millió euró a migránsok ellátására

José Luis Escrivá migrációért felelős miniszter pénteken El Hierro szigetén járt, ahol bejelentette: a spanyol kormány 50 millió eurós (18,5 milliárd forint) rendkívüli támogatást hagy jóvá a migránsok ellátására a Kanári-szigeteken. A spanyol belügyminisztérium a hét elején közétett jelentése szerint idén eddig 23 500-an jutottak el Afrika felől illegálisan a Kanári-szigetekre,

79 százalékkal többen mint tavaly január eleje és október közepe között.

A migrációs áramlás jelentősen megnőtt az elmúlt hetekben; október elseje és 15-e között 8500 illegális bevándorlót regisztráltak az Atlanti-óceánban fekvő szigetcsoporton. A nagy távolság és erős áramlatok miatt a legveszélyesebbnek tartott úgynevezett kanári-szigeteki migrációs útvonal 1994 óta aktív. A legforgalmasabb év 2006 volt, amikor mintegy 32 ezren értek partot a csónakokkal. A Caminando Fronteras nevű spanyol segélyszervezet szerint ezen az útvonalon idén már mintegy ezren veszthették életüket.

Mutatjuk az esetről készült felvételt:

La crisis migratoria en Canarias sigue en alza.



Sólo durante este sábado, 1157 inmigrantes llegaron a las islas Canarias abordo de diferentes pateras y cayucos, de los cuales 813 lo hicieron a El Hierro, destacando un cayuco con 320 personas, el más numeroso desde que se abriera… pic.twitter.com/eSYzXmJ7Nq — 𝒜𝓃𝓉𝑜𝓃𝒾𝑜 ℳ𝒶𝓃𝓏𝒶𝓃𝑜 𝒰𝓇𝒾𝓏. (@AntonioUriz) October 22, 2023

(MTI)

Nyitókép: X