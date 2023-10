Több tucat iszlamista likvidálásáról számolt be az izraeli hadsereg

Több tucat palesztin fegyveres iszlamistát ölt meg az izraeli hadsereg a Gázai övezet szárazföldi hadműveletének kibővítésével, ciszjordániai razzián, és a libanoni határnál – tudatta a katonai szóvivő hétfőn. A Gázai övezetben harcoló izraeli katonai erők az éjszaka folyamán megölték a Hamász több tucat terroristáját, terrorista infrastruktúrát és katonai egységeket semmisítettek meg. „A Gázai övezetben a terroristákkal folytatott tűzharcban az izraeli hadsereg katonái több tucat, magukat épületekben elbarikádozó, és az izraeli erőkre támadó terroristát öltek meg” – közölte a hadsereg szóvivője. „Az egyik esetben a harcosok irányította repülő eszközzel felrobbantottak egy épületet, amelyben a Hamász terrorszervezet több mint húsz fegyverese gyülekezett” – jelentették.

„Éjszaka az izraeli harcosok a Gázai övezetben felfegyverzett terroristákat azonosítottak, akik páncéltörő rakétát készültek elindítani a Gázai övezetben található Azhar Egyetem környékén” –

ismertettek egy másik incidenst, melyben vadászgép végzett a palesztin fegyveresekkel. „Az elmúlt napon körülbelül hatszáz gázai célpontot támadott Izrael, köztük lőszerraktárakat, búvóhelyeket, valamint a Hamász hadműveleteinek gyülekezőhelyeit és légelhárító állásait” – közölte a szóvivő. Az izraeli katonák Ciszjordániában, Dzseninben razziát hajtottak végre az éjszaka folyamán. A dzsenini menekülttáborban a terrorista infrastruktúra felszámolásán dolgozó izraeli erők tűzharcba keveredtek palesztin fegyveresekkel, melyben négy palesztin fegyveres életét vesztette, és többen megsebesültek.

A többi között drónokat, lőszert, és járművek felrobbantására szolgáló robbanószerkezeteket találtak a fegyvereseknél, melyeket a tűzszerészek megsemmisítettek.

Az izraeli katonák drónokkal is támadták a palesztin iszlamistákat. Palesztin jelentések szerint az izraeli egységek több mint száz katonai járművel és több irányból indították a rajtaütést Dzseninben, két katonai buldózer is részt vett az akcióban, miközben felettük drón is repült. Megsemmisítették a dzsenini menekülttábor bejáratánál lévő kaput, amelynek felirata az volt, hogy „a tábor ideiglenes állomás a visszatérésig”.

Az északi, a libanoni határnál kialakult fronton az Iszlám Dzsihád katonai ága, az Al-Kudsz Brigádok két embere haláláról számolt be, akik a libanoni határnál fekvő Hanita kibucnál az izraeli katonákkal kitört tűzharcban vesztették életüket. Az északi határnál egy izraeli tartalékos katona életét vesztette, ketten pedig súlyosan megsebesültek egy tank felborulásánál.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Mohamed Szaber