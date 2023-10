Szakértőt kérdeztünk: ezért nem tudta megvédeni Izraelt a legendás Vaskupola

Túlterheléses támadás

Kis-Benedek József arra a kérdésre, miért nem tudta szombaton megvédeni Izraelt az ország égboltját védő Vaskupola légvédelmi rendszer, úgy fogalmazott: mint minden eszközt, a Vaskupolát is egy bizonyos maximális mennyiség elhárítására tervezték . A biztonságpolitikai szakértő kifejtette, a számítógépeknél is van egy olyan fogalom, hogy túlterheléses támadás, amikor több adat érkezik, mint amennyit a gép fel tud dolgozni. Ugyanez történt most a Vaskupolánál is.

Az Izraelre kilőtt rakéták száma öt-tízszerese volt annak, mint amit Vaskupola ki tud védeni”

– jegyezte meg a szakértő, aki szerint a Vaskupola sem képes az érkező rakéták száz százalékát kivédeni, így nem meglepő, hogy egy ekkora támadásnál érték találatok Izrael területét. Kis-Benedek József elmondta, a Vaskupola-rendszert ráadásul a lakott területek közelében helyezték el, arra nem gondoltak, hogy minden helyet védeni kell.

Pontosabb lövések

A palesztin rakétatámadások kezdeti, hétvégi sikere mögött többek között az áll, hogy Gázából már nem a Kasszám rakétákat lövik ki, melyeket a házak mögötti műhelyekben raknak össze.

Kaptak olyan eszközöket, amelyek segítségével pontosan lehet célozni”

– fogalmazott lapunknak a szakértő, majd úgy folytatta, ha el tudnak lőni Nyugat-Jeruzsálemig vagy Tel-Aviv déli részéig, akkor az azt jelenti, hogy a palesztinok képesek arra, hogy komolyabban célba tudják venni azokat a pontokat, amiket éppen kijelöltek.

Irántól érkezhettek a rakéták

Felvetésünkre, hogy ezeket az újabb fajta rakétákat honnan kaphatta a Gázát irányító Hamász, Kis-Benedek József egyértelműen Iránt jelölte meg. A biztonságpolitikai szakértő a Mandiner azon kérdésére, miszerint ezek után számíthat-e további szankciókra Irán, elmondta, hogy a mostaninál több szankciót nem nagyon tudnak kivetni a perzsa államra.

Ezek a szankciók addig használhatók, amíg ezeket betartják. Általában nem tartják be”

– mondta Kis-Benedek József, aki szerint a szombaton indított, brutális akciót az irániak tervezték, nyilván összhangban a palesztinokkal, az Iszlám Dzsiháddal. Szavai szerint a merényletsorozat mögött egészen biztosan ott van a libanoni Hezbollah is.

