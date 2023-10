Őseik földjéről menekülnek a mészárlás elől – karabahi örmény fiatalok a Mandinernek

– Épp az egyetemen ültem az órámon, amikor eljutott hozzám a hír, hogy az azeriek újból megtámadták Arcahot. Megpróbáltam egyből felvenni a kapcsolatot a szüleimmel, de senki sem válaszolt a hívásaimra. Az internetelérést és a telefonvonalakat is elérhetetlenné tették. Nagyon nehéz leírni, hogy mi is kavargott bennem akkor. Depresszív és feszült érzések keveréke – emlékszik vissza Anna. Néha azon kapom magam, hogy rettegek szembenézni az engem körülvevő valósággal. Félek attól a gondolattól, hogy elveszítettem az otthon érzetét – teszi hozzá.

Az azeriek továbbmennének

A szülőföldjükre való visszatérés esélye és a karabahi örmények előtt álló jövő kapcsán Anna és Gabriel egyaránt a realitások talaján állnak, ugyanakkor egyetértenek abban, hogy a reményt nem szabad feladni. Összegzésként Anna így fogalmaz: – Nagyon nehéz túlélni remény nélkül.

Forrás: Kovács Bálint

Szükségük is lesz a lelki erőre, ugyanis az elsöprő azeri győzelemmel záruló karabahi végjáték ellenére az örmények fellett gyülekező sötét fellegek nem igazán látszanak oszladozni. Baku Örményország nemzetközileg elismert területét érintő, az elmúlt hetekben egyre intenzívebbé váló fenyegetéseit a nemzetközi közösség is egyre komolyabban veszi. A Politico értesülései szerint Antony Blinken az Egyesült Államok külügyminisztere arról tájékoztatta az amerikai törvényhozás tagjainak egy csoportját, hogy a State Department helyzetértékelése szerint Azerbajdzsán heteken belül megindíthatja invázióját Örményország ellen. Az azeri vezetés régi vágya, hogy szárazföldön is összekösse Nahicseván nevű nyugati exklávéját az ország többi részével. Erre szolgálna a tervezett „Zangezur korridor”, amely Örményország déli, Szjunik tartományának kettévágása nélkül kivitelezhetetlen.

Baku törekvéseit Törökország is kiemelten támogatja, hiszen ezáltal megvalósulhatna a régóta óhajtott álom, a türk nemzetek szárazföldi összekapcsolódása. Persze ehhez, a térség geopolitikai erőviszonyait alapjaiban befolyásoló lépéshez Iránnak is lenne néhány szava. Teheránban feszült figyelemmel követik Azerbajdzsán megerősödését, attól tartva, hogy ezzel párhuzamosan a perzsa ország északnyugati részén élő, jelentős létszámú azeri kisebbség körében elterjedhet a szeparatizmus.

Nincsenek jó kilátások

Oroszország dél-kaukázusi befolyásának megroppanása, melyet talán az orosz békefenntartó alakulat parancsnokhelyettesének és a vele egy autóban utazó katonák azeri különleges műveletisek végrehajtotta, és Moszkva által mindenfajta retorzió nélkül hagyott meggyilkolása példáz a legjobban, igencsak nehéz helyzetbe hozta a földrajzi adottságai miatt egyébként is satuba szorított Örményországot.

Jereván így jobbára csak a nem elhanyagolható létszámú, és befolyásosnak gondolt Amerikában és Franciaországban élő örmény diaszpórára számíthat.

Természetesen a magyarországi örménység is összefogott a karabahi menekültek támogatása érdekében, mondta el lapunknak Akopjan Nikogosz, az Országgyűlés örmény nemzetiségi szószólója. Jótékonysági koncertet és gyűjtést szerveztek a bajbajutottak megsegítésére. Az összegyűlt adományokat a karabahi örményeket segítő örményországi szervezeteknek és a közösség tagjainak személyes kapcsolatrendszerén keresztül, közvetlenül a rászoruló családoknak továbbítják – tette hozzá a szószóló. Azbej Tristan, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára az azeri hadműveleteket követő napokban, szeptember végén jelentette be, hogy Magyarország a Hungary Helps Program keretében szintén támogatja az Örmény Vöröskereszt humanitárius programját.

Nyitóképünk: Kovács Bálint