Nem kéne erőltetni az Oroszország és a Hamász közötti párhuzamokat – olyan messze vannak ezek egymástól, mint Luhanszk Jeruzsálemtől

Oroszország ideológiája sokszínű és változásokon ment keresztül az elmúlt évtizedekben, nem is szeretnék belemenni, hiszen nem vagyok szakértője. Azonban ezt a fajta komplex történelmet, amely egy vezető hatalom különböző külpolitikai céljaival párosul, nem lehet összevetni a Hamász céljával, mely alapító nyilatkozata szerint deklaráltan nem más, mint „felemelni a dzsihád zászlaját az elnyomók előtt”, „küzdelem a zsidók ellen”, Izrael teljes elpusztítása és egy „iszlám állam” létrehozása „Palesztinában”.

Ha valaki félreértené, a szöveg tisztázza, hogy „a dzsihád az egyetlen válasz”.

Történelmi léptékben Oroszország területi integritását akarja visszaállítani (vagy legalábbis azt állítja, hogy ezt csinálja), ami mellett bizonyos esetekben demográfiai érvek erősítik, más esetekben ezek az érvek nem szólnak mellette. Narratívájában viszont bizonyosan jelen van, hogy fellép az orosz kisebbség megvédése érdekében (aztán hogy az idézett atrocitások az oroszok ellen véltek vagy valósak, megint más kérdés). A Hamász esetében erről szó sincsen; nem azért mentek be Kfar Ázába vagy Beeri kibucba, hogy megvédjenek palesztinokat, hanem eleve az az intenció vezette őket, hogy házról házra lőjenek agyon (lehetőleg videóra véve) férfiakat, nőket, időseket és gyerekeket, egészen a legkisebbekig bezárólag. Hozzá kell tenni, míg az orosz oldal, érthető okokból, rejtegetni próbálja a hozzá köthető atrocitásokat, addig

a Hamász tudatosan posztol sokkoló tartalmakat.

Összefoglalva: bár mind Oroszország, mind a Hamász jelentős szereplők a saját kontextusukban, közvetlen összehasonlításuk értelmetlen – főleg egy ilyen érzelmekkel és sokkhatással terhelt időszakban – természetük és szerepük miatt. A fentiek érthető kommunikációs lépést jelentenek Zelenszkij részéről, még ha nem is segítik a helyzet megértését.

Eközben néhány magyar publicista és politikus is megkísérelte a kormány világos pro-Izrael állásfoglalását gúnyosan összevetni az ukrán helyzettel (nem mintha a magyar kormány nem adna humanitárius segélyt Ukrajnának és ne ítélné el az orosz agressziót minden fórumon). A Hamász viszont intencióját és szerepét tekintve sem összevethető az alapvetően konvencionális eszközöket alkalmazó orosz-ukrán háború aktoraival, a hasonlat tehát szakmai alapon elemzők és újságírók számára is kerülendő és egyébként könnyen is cáfolható.

