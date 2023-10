„Robert Fico szombat esti győzelme óta több aggódó cikkben is aggódik a libsi sajtó a kisebbségben élő magyarok miatt. A 444-en több cikkben is emlegették Malina Hedvig ügyét és a dunaszerdahelyi magyar szurkolók megverését is. Hogy létezik, hogy 15–20 évvel a fenti esetek megtörténte után épp most vált fontossá a külhoni magyarok ügye? Beneš-dekrétumok? Nyelvtörvény, kettős állampolgárság?

Ezekről nemigen láttam cikkeket az elmúlt években a balliberális lapokban. Szóval nehogy elhiggyük egy percig is, hogy a herbálos, belpesti újságíró csapatot valami csoda folytán elöntötte a hazaszeretet. Nem, nem. Elég csak ellenérvként megemlíteni, hogy augusztusig még a 444 kollégája volt az a Miklósi Gábor, aki azzal szerzett kétes hírnevet magának, hogy a Puskás Aréna megnyitóünnepségén egyedüliként nem állt fel a már-már a felvidéki magyarok himnuszaként tekintett, de mindenképp a kárpát-medencei összetartozás kultikus dalaként ismertté vált Nélküled című dalra. Amit egyébként épp egy felvidéki kislány énekelt a stadionban.

A Telex és a 444 álságos cikkei most arról szólnak, hogy nem sikerült a szlovák elvtársaiknak hatalomra kerülniük, nem sikerült végképp megbontani a közép-európai egységet, így az továbbra is a Soros-család régióbeli terveinek útjában fog állni. Adja Isten, hogy a két hét múlva tartandó lengyel választások is a hazafiak és az antiglobalista erők, a PiS győzelmét hozzák el. Ne legyen kétségünk, hogy az amerikai baloldal ottani lerakata ezek után még inkább mindent be fog tenni Mateusz Morawieckivel szemben.”

