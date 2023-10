Máté Gábor: Én Pesten született zsidóként holnap visszamehetek Tel-Avivba, de a Jeruzsálemben született palesztin barátom még látogatóként sem utazhat be – ez képtelenség

Interjút adott a 444.hu-nak Máté Gábor, a világhírű kanadai-magyar pszichológus.

A beszélgetésben szó esett a kapitalizmusról, a traumákról, illetve a jelenlegi izraeli-palesztin helyzet okairól is. Ez utóbbi kapcsán Máté elmondta: a zsidó nép rengeteg szenvedésen ment keresztül Európában, szüksége volt egy hazára, ami egyébként is, de a XX. század borzalmai nyomában érthető volt. „Néptelen földet a földtelen népnek” – szólt a jelszó, csakhogy nem volt néptelen föld: a mai Izrael területén laktak már évezredek és évszázadok óta a palesztin arabok.

Máté szerint a palesztinai arabok elüldözése nélkül nem lehetett volna megalapítani az izraeli államot, és ezek az üldözésük rendkívül kegyetlen módon zajlottak.

„A gázai lakosság 70 százalékát Izrael mai területéről üldözték el, és soha nem térhettek vissza. Én Pesten született zsidóként holnap visszamehetek Tel-Avivba, és kérvényezhetem az állampolgárságomat a right of return joga alapján, de a Jeruzsálemben született palesztin barátom még látogatóként sem utazhat be - ez képtelenség” – jelentette ki Máté, ugyanakkor leszögezve: amit a Hamász elkövetett, háborús bűntett, kegyetlenség volt, amire semmilyen mentség és értelmes emberi magyarázat nincs.

„Megérteni is alig lehetséges, ám ha legalább megkíséreljük felfogni, látnunk kell, kik a palesztinok és min mentek keresztül. Ciszjordániában jártam tavaly, ahol olyan nőkkel dolgoztam együtt, akiket izraeli börtönökben kínoztak meg, elviselhetetlen volt látni, milyen szenvedést kellett megélniük. A legbrutálisabb erőszakot kell elszenvedniük. Gáza, jártam ott, még annál is pokolibb hely. Ahogy Baruch Kimmerling, a jeruzsálemi Héber Egyetem egykori szociológiaprofesszora, mondta: »Gáza a világ legnagyobb koncentrációs tábora.« Tömegek élnek évtizedes elnyomás alatt és kiszolgáltatottságban, éheznek, szenvednek a víz és az egészségügyi ellátás hiányától. Nem lehet eltekinteni, semmibe venni a szenvedésüket, mert annak ilyen borzalmas és elviselhetetlen következményei lehetnek” – mesélte a pszichológus.

Arra a kérdésre, hogy hogyan lehet kitörni a kollektív traumák újratermelődéséből, Máté azt válaszolta, hogy túlzott mértékben azonosítjuk magunkat származásunkkal és identitásunkkal, az identitásaink foglyul ejtenek bennünket, ahogy az is, ha csak a múltunkkal, történelmünkkel és azon keresztül sérelmeinkkel azonosítjuk magunkat.

„Naivan hangzik talán, de nem magyarok, oroszok, zsidó, arabok, szerbek vagyunk mindenek előtt, hanem emberek, és mindenki csak élni akar. Szabadon és biztonságban” – jelentette ki.

„Amikor cionista voltam fiatal koromban, egyféle szemüvegen keresztül láttam a világot; csak egyféle szenvedésre voltam érzékeny. Fogalmam sem volt arról, hogy az igazságnak van másik oldala is. De a tapasztalataimnak köszönhetően képes voltam megváltoztatni az álláspontomat.

Az ilyen helyzetben a tudatosság és éberség segít a legtöbbet. Nyitottnak kell lennünk erre. Ezzel nem adjuk fel magunkat, és azt, ahonnan jövünk, csak megértjük a másik álláspontját” – mesélte el saját történetét Máté.

A teljes interjú előfizetéshez kötött, a 444 cikke itt érhető el.