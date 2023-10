„Készek vagyunk támogatni a bátrabb lépéseket” – a csehek szerint nem elég hatékony az európai migrációs politika

Nem elég hatékony az eddigi európai migrációs politika, ezért újabb intézkedésekre van szükség – jelentette ki Petr Fiala cseh kormányfő csütörtökön reggel Prágában a repülőtéren, mielőtt elindult volna Granadába, az Európai Politikai Közösséget alkotó országok állam-, illetve kormányfőinek találkozójára.

Készek vagyunk támogatni a bátrabb lépéseket, de a kötelező kvótákat továbbra is elutasítjuk”

– szögezte le Fiala újságírók előtt. A cseh miniszterelnök elsősorban a külső schengeni határok jobb védelméről, a migránsok visszatoloncolásának felgyorsításáról, illetve a származási országaiknak nyújtandó segítségről és a velük való jobb együttműködésről szeretne tárgyalni a granadai politikai fórumon.

„Olyan megoldásokhoz kell eljutni, amelyek lehetővé teszik az illegális migráció megelőzését” – jelentette ki a politikus.

Fiala bízik abban, hogy elsősorban a Tunéziával folytatott tárgyalások hozhatnak most eredményt.

Csehország szerdán tíz napra visszaállította a cseh-szlovák határ ellenőrzését az illegális migránsok számának emelkedése miatt.

A cseh miniszterelnök szeretné megvitatni Granadában az európai biztonsági és gazdasági együttműködés időszerű kérdéseit is. „Szeretném megvitatni kollégáimmal a lakosság számára megfizethető energiák biztosítását, illetve az atomenergia szerepének a megerősítését is. Csehország számára az atomenergia a megújuló energiákkal együtt alapvető fontosságú” – mutatott rá Fiala. Prága szükségesnek tartja az európai energiahálózat bővítését is – hangsúlyozta a cseh kormányfő.

(MTI)

***