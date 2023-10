„Folyamatosan szólnak a szirénák, borzalmas állapotok uralkodnak” – Izraelben élő magyarok nyilatkoztak a palesztinok rakétázásáról

Drámai állapotokról számolt be az M1 Híradónak több Izraelben élő magyar. Elihay-Fally Krisztina elmondta, hogy folyamatosan szólnak a szirénák, szirénaszóra ébredt, azonnal a lakásukban található biztonsági szobába rohant.

A nő készített felvételeket az erkélyükről, ahonnan látszik, hogy a rakétatámadások hatására teljesen elnéptelenedtek az utcák.

Nagyon félnek. Nem tehetnek mást, mint imádkoznak. Férje és gyermekei családlátogatóban voltak a gázai övezettől alig 20 kilométerre, ők most ott ragadtak.

„Egyedül voltam itthon. Azonnal hívtam a férjem, aki a gázai területtől nagyjából 20 kilométere volt. Nyugodt tempóban próbáltam elérkezni a lehető legbiztonságosabb módon a betonszobánkba. Utána be kell zárni a reteszt, becsukni az ajtót és megvárni a kötelező 10 percet. Ezután lehet hallani, ahogy a vaskupola felrobbantja a bombát. Fontos, hogy megvárjuk a két bomba ütközését és csupán utána jöhetünk ki, majd a következő szirénáig tartózkodhatunk kint. Nagyon ijesztő a helyzet” – fogalmazott a magyar nő.

A pincében töltik az éjszakát

Egy másik nyilatkozó magyar nő, Stern Eszter arról számolt be, hogy nagyon sok embert elraboltak. „Pillanatnyilag csend van, de ez csupán egy pillanatnyi helyzet, akármikor lehet újabb légiriadó.

Itt Jeruzsálemben mondjuk kevésbé érezzük, délen nagyon sok ember meghalt, sokakat elraboltak.

A legtöbben nagyon megijedtek. Az ötödik emeleten lakom, a pincében van egy óvóhely, ahová sokan lementünk, valószínűleg ott fogunk aludni is” – fogalmazott.

Varga Ferenc, aki a gázai övezet mellett lakik a családjával arról beszélt, hogy több rakéta is közvetlenül az otthonuk mellett csapódott be. Sok a halott, sok a sérült, de muszáj volt elindulnia dolgozni. „A becsapódásoknál az egész ház megremegett és mozgott, tehát érzékelhető volt, hogy a rakéta károkat okozott. Most a munkahelyemre tartok a 4-es főúton, ami a tengerparttal párthuzamos. Mindenhol csak a rendőrségi és katonai torlaszokon keresztül lehet átjutni, ami nem meglepő, hiszen a mostani támadás során a terroristacsoportok áttörték a határkerítést is” – mondta.

