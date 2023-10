Fico és a többiek – hogyan tovább, Szlovákia?

A Matovic-féle OL'aNO és barátai egész jó eredményt értek el a 9 százalékukkal – kérdés, mennyire tudnának majd együttműködni egy esetleges Fico-ellenes koalícióban, hiszen

Igor Matovic a populista üzenetei mellett leginkább arról ismeretes, hogy egy teljesen összeférhetetlen alak

– amit rövid, de zajos kormányzásával is bizonyítani tudott.

A kispártok kapcsán – ahogy korábban is írtuk – döntő kérdés és a most következő kormányalakítási tárgyalások legfontosabb kiindulópontja lett, hogy ki ugorja meg és ki nem a küszöböt. Ficóék és a liberális-jobboldali erők is értékes szövetségeseket veszthettek, hiszen Boris Kollár Fico felé nyitott Család Vagyunk mozgalma, vagy az Ukrajna- és Nyugat-kritikában Ficóékat jobbról előző Republika kimarad a törvényhozásból, értékes százalékok mentek így a levesbe.

Nem beszélve a magyar párt közel 5 százalékos, mégis küszöb alatt maradt eredményéről: a magyar választók jelentős tömege marad így képviselet nélkül, s a Szövetségnek is fontos szerepe lehetett volna a kormányalakítási játszmák során. Eduard Heger pártja pedig súlytalannak bizonyult, pedig ők is ott lehettek volna egy Fico-ellenes koalíció sorában.

Ficóval vagy nélküle?

A bejutó pártok között ott van a sok mindent túlélt SNS: a régi radikális jobboldali pártnak nem lenne gondja egy Ficóval kötött koalícióval.

Az SaS nyilván a Ficóval szemben állók táborát erősíti, és

a Progresszív Szlovákiával összefogva egy liberális-jobbos koalíciót magvát alkothatnák.

Elméletben harmadik erő lehetne ebben a kereszténydemokrata KDH is, bár a progresszívek harcos liberalizmusa nehezen fér össze a valódi konzervatív kereszténydemokráciával, és a KDH nem zárja ki a Ficóval való együttműködés elméleti lehetőségét sem. És ott van az OL'aNO, ami szintén a Fico elleni koalíció tagja lehetne, de Matovic nagyon megégette magát az elmúlt évek veszekedős, majd széteső kormányzatával, az SaS-vezérrel gyűlölik egymást – szóval nagyon nem egyértelmű, hogy könnyen meg tudnának állapodni egymással.

És végül ott van a Hlas: Peter Pellegrini döntése meghatározhatja Szlovákia következő éveit:

vagy Fico, vagy az ellentábor mellé áll.

Pellegrini a voksolás után bejelentette: örül a választási eredménynek, és gratulált Robert Ficónak és a Smernek a nem hivatalos győzelemhez. „Nem nyertük meg a választásokat, ezért meg kell várnunk, hogy ki kapja meg a megbízást a kormányalakításra és a hivatalos tárgyalások megkezdésére. Ezek során a tárgyalások során mutatkozik majd meg, hogy milyen kormánynak van esélye létrejönni” – tette hozzá a Hlas elnöke.

Pellegrini meg van róla győződve, hogy az új kormányban nem szabadna két exkormányfőnek lennie. Szerinte minden miniszterelnöknek más-más elképzelése van a kormány működéséről. „Ez nem optimális, de ez nem azt jelenti, hogy nem jöhet létre ilyen koalíció, mivel mindig is személyekről beszéltem” – mondta Pellegrini, majd hozzátette: a választási eredmények miatt senkinek sem kell pánikba esnie vagy megijednie, szavai szerint „semmi rossz nem történik Szlovákiával”.

A pozsonyi parlamentben 150 képviselő ülhet, így 76 képviselőre van szükség a többséghez. Jelen állás szerint Ficóéknak 42 képviselőjük, a Progresszív Szlovákiának 32 képviselője lesz a törvényhozásban, ami azt jelenti, hogy egynél több koalíciós társra van szükségük a többségi kormányzáshoz.

A Smer és Pellegriniék együtt 69 képviselővel rendelkeznek, ez még mindig nem többség. Az SNS még 10 képviselőt tudna hozzáadni, ez már ki tudna adni egy minimális többséget számukra.

A másik oldalon a Progresszív Szlovákia, az SaS, az OL'aNO és a KDH együtt is csak 71 képviselővel rendelkezne

– ha egyáltalán meg tudnának állapodni egymással.

Megint csak Pellegrinire terelődik tehát a figyelem: ha odaáll a Fico-ellenes tábor mellé, akkor még további variációkban megvalósulhat egy sok kis pártból álló koalíció. Igaz, Szlovákiában ilyennel már két alkalommal is próbálkoztak az elmúlt másfél évtizedben – és Fico visszatérésével zárult mindkét kísérlet.

Magyar következmények

A magyar Szövetség vezetője, Forró Krisztián a következőket közölte vasárnap reggel: „Történelmi eredményt értünk el, a siker mégis elmaradt. Ennyi szavazatot, mióta az egységes MKP kettészakadt, magyar párt nem kapott, és a párt elnökére sem szavazott ennyi ember. Köszönöm a bizalmat azoknak, akik tegnap a Szövetségre szavaztak. Köszönöm az aktivisták munkáját, és mindenkinek, aki csak egy kicsit is segített a munkájával. Köszönöm családom támogatását, feleségemnek, hogy támaszom volt. Az ellenszél óriási volt, de ez nem lehet kifogás. Bár igyekeztem mindent megtenni a sikerért, mert hittem benne, a politikai felelősséget, természetesen, vállalom” – írta Forró Krisztián.

Nyitóképen: Robert Fico (fotó: VLADIMIR SIMICEK / AFP)