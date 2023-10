Fico alig egy nap után visszahívta a rendőröket és katonákat a szlovák-magyar határról

A magyar zöldhatár teljes szakaszán végrehajtott mostani rendőrségi akcióban több száz, különleges műszaki eszközökkel – drónokkal és éjjellátó készülékekkel is felszerelt – rendőr és katona vett részt. A belügyi tárca közlése szerint az egyéjszakás műveletben ugyan nem fogtak illegális bevándorlókat, de sikerült elriasztaniuk tervüktől a határ illegális átlépésére készülő két csoportot. A belügyminisztérium adatai szerint az idén jelentősen megnőtt az országba bejutó illegális bevándorlók száma. Míg tavaly ötezer illegális bevándorló jutott be, számuk az idén már most meghaladta a 46 ezret.

(MTI)

Nyitókép: Robert Nemeti / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP