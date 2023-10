Douglas Murray: Aki támogatja a Hamászt, próbáljon szerencsét Gázában!

2023. október 13. 14:15

„Ne csak mondják a politikusok, hogy támogatják Izraelt, hanem mutassák is meg. Bánjunk úgy ezekkel az emberekkel, ahogy az ISIS támogatóival” – írja az Európa furcsa halála című könyv szerzője. Murray szerint nem Európa dolga beleszólni mit lép most Izrael, enélkül is meg van a maga baja a saját radikálisaival.

Douglas Murray a Re'im kibuc közeli zenei fesztiválon történt mészárlás leírásával kezdi cikkét a The Spectator magazinban. Szerinte az okok és a következmények vizsgálgatása előtt fontos megemlékezni a fiatalok tragédiájáról.

„Olyan jelenetek történtek meg, amelyeket egy generáció óta egyetlen izraeli sem hitt volna lehetségesnek: a nők egy részét elrabolták és Gázába hajtották. Sokukat már meggyilkolták, mások még épphogy csak életben lehetnek. Az interneten fellelhető videókon látható, amint a Hamász néhány ilyen nőt felvonultat Gáza utcáin, a lábuk között láthatóan vér csorog. Mások meztelen és meggyalázott testét a gázaiak leköpték” – írja Murray. Mint a szerző leírja: azért oszt meg ilyen borzalmas részleteket, mert úgy tűnik az emberek egy része máris továbblépett, elkezdtek vádaskodni, politikai narratívákat gyártani. Douglas Murray cikkében megosztja: ő maga is járt több olyan településen, amelyeket támadás ért. „Egész Izrael hozzászokott a rakétákhoz. A 2005-ös «földet a békéért» kivonulás óta túlságosan is megszokottá váltak. De a védtelen zsidók látványa, akik vadászok elől menekülnek, akiket felkutatnak és lemészárolnak, és senki sem siet a segítségükre – ez valami más nagyságrendű dolog. Ez olyasvalami, ami minden izraeli szívébe szúr, és ami a világ lelkiismeretét is meg kellene, hogy érintse” – írja a brit szerző. A szokásos narratíva Mint Murray leírja: jellemző módon az erőszak beszüntetését kérő felszólítások, már azelőtt elindultak, mielőtt még kiderültek volna a mészárlás borzalmas részletei. „Izrael ugyanis az egyetlen ország a világon, amelytől elvárják, hogy egykedvűen fogadja polgárai megcsonkítását” – jelenti ki Douglas Murray. A brit szerző szerint el lehet felejteni a kétállami megoldást. Gázát megkapták a palesztinok és most lehet látni: ez lett a következménye. A kommentátor szerint, ha hasonló autonómiát érnének el Ciszjordániában, akkor ott is csak Izrael elpusztításáról álmodoznának. Murray szerint az Egyesült Királyságban is sokan Izrael elpusztítását akarják, erre utalnak azok az ünnepségek, amiket London és Manchester utcáin tartottak a mészárlás hírére. A szerző leírása szerint egy brightoni tüntetésen egy magát palesztinként azonosító felszólaló az izraeli mészárlásokat „gyönyörűnek és inspirálónak” nevezte. De nemcsak Londonban, hanem Európában és az Egyesült Államokban is számtalan városban tüntettek. Felidézi, hogy Sydney-ben összegyűlt palesztin-párti tömeg azt skandálta: „gázosítsuk el a zsidókat”. Murray szerint Izrael úgy válaszol, ahogy nekik tetszik. Két probléma A brit szerző szerint a konfliktus felszínre hozott két nagy problémát. Az egyik a palesztinok izraeli helyzetét érinti. Mint Murray leírja: izraeli információk szerint arabok adhattak információkat a Hamásznak az izraeli településekről. „Ha a mészárlást kizárólag gázai palesztinok koordinálták, akkor ez Gáza számára súlyos. De ha az izraeli palesztinok közül bármelyik Hamász-szimpatizáns is részt vett benne, akkor az katasztrófa. Izrael nem lesz képes társadalomként összetartani, ha kiderül, hogy az ország palesztinjainak jelentős része – ahogy a legkeményvonalasabb izraeliek gyakran mondják – valamiféle «ötödik hadtest». Ennek a következtetésnek a következményei minden fél számára katasztrofálisak" – írja Murray. A másik probléma Európát érinti. Mint leírja: a Hamász támadása utáni órákban az utcák gyorsan megteltek a palesztin terror támogatóival (erre Magyarországon a kormány hathatós közbelépésének köszönhetően nem kerülhetett sor – a szerk.). Ez a brit szerző szerint nagyon is Európa problémája.

„A Hamászt terrorszervezet. A Hamász támogatása az Egyesült Királyságban bűncselekmény” – jelenti ki Murray. A szerző a következőt üzeni a brit kormány tagjainak: „Ne csak mondjátok, hogy a terror ellen vagytok, hanem mutassátok is meg. Ne csak mondjátok, hogy Izrael mellett álltok, hanem mutassátok is meg. Bánjatok úgy ezekkel az emberekkel, ahogy az ISIS támogatókkal bántatok. Vegyétek el az útleveleiket, fosszátok meg őket az állampolgárságuktól, és távolítsátok el őket ebből az országból. Nagy-Britanniának és a Nyugatnak nincs rájuk szüksége. Próbáljanak szerencsét Gázában. A békepartinak vége” – zárja Murray. Nyitókép: Daniel LEAL / AFP

