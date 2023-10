Diplomáciai nagyüzem – mozgalmas napja volt Orbán Viktornak

Ahogy korábban megírtuk, Orbán Viktor Spanyolországba utazott, hogy részt vegyen az Európai Politikai Közösség tagországainak találkozóján. Ezzel kapcsolatban hírt adtunk arról is, hogy a magyar kormányfő a spanyol városban az Európai Tanács elnökével is folytatott kétoldalú tárgyalást, ahol szóba kerültek a befagyasztott uniós források, és az egyre súlyosbodó migrációs vészhelyzet is.