„»Amikor 2014-ben Ukrajnában győzött a Majdan ‘forradalma’, akkor normális országban szinte elképzelhetetlen dolgok történtek. Az oroszbarát vezetést nem egyszerűen lecserélték egy Amerika-barát új elitre, hanem ejtőernyős deszant politikusokat dobtak le. Hitetlenkedve néztük, hogy grúz, litván és amerikai ‘szakértők’ kerültek a frissen megalakult kormányba. Miheil Szaakasvili, Ekaterine Zguladze, Alekszander Kvitasvili grúz, Algirdas Semete és Ajvarasz Abramavicsusz litván, Natalie Jaresko pedig amerikai volt. A hírek szerint az újonnan felálló, nevében ukrán kormány tagjai angolul beszéltek egymással. A pozícióba kerülésük előtt pár órával ugyan megkapták az ukrán állampolgárságot, de ezzel értelemszerűen nem kaptak ukránnyelv-tudást.

Ahogy ukrán identitást, gyökereket, netán hazaszeretetet sem. A szerencsétlen, kiszolgáltatott és önmaga nemzeti mivoltát kereső ukrán nép pedig mindezt dermedten nézte, némán tűrte. Persze, mert a média elhitette velük, hogy az idegenek elhozzák számukra az áhított nyugati életformát, szabadságot és főként a jólétet. De az orosz befolyás lecserélése az amerikai elitre sajnos csak még mélyebb gazdasági és politikai válságba sodorta őket. Olyannyira, hogy napjainkban már nemcsak a területi integritás került veszélybe, hanem egy véres háború realitásával is számolniuk kell. A kívülről érkezett szakértők, tanácsadók valójában mindig a küldő ország és persze saját zsebük iránt elkötelezettek. Ukrajna a szemükben nem volt több, mint egy ideiglenes megálló, egy lehetőség a meggazdagodásra.«

Ebben minden tudnivaló benne van. S egészítsük ki még a Biden család ukrajnai ámokfutásával, a kretén, képességtelen (pont, mint az apja), ráadásul drogfüggő Biden gyerek beültetését a Burishma igazgatótanácsába, az amerikai multik ukrajnai földvásárlásaival, no és persze ne feledjük el magát Zelenszkijt, ezt a nemi szervével zongorázó ügynök-ripacsot, aki most éppen a haza megmentőjének szerepében tetszeleg, amit onnan lehet tudni, hogy klozetra is khaki-színű ruhában jár, de elsőként fog elmenekülni, ha a dolgok az ő számára (is) komolyra fordulnak.

Nos, hát ezért tiltotta meg az Egyesült államok az ukránoknak, hogy békét kössenek az oroszokkal. Mert az Egyesült Államok vívja Ukrajnában proxy háborúját Oroszország ellen. És az Egyesült Államoknak a legkevésbé sem számít, hogy hány százezer ukrán fog ebbe belepusztulni, míg a százezernyi orosz halottnak kifejezetten örülnek.

Az Egyesült Államok mára a világpolitika egyik legundorítóbb, leggyávább, legaljasabb résztvevője lett. És pontosan így is kell hozzá viszonyulni.”

