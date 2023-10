A tálibok felügyelete alá kerülnek az Észak-Szerbiában működő afgán embercsempészbandák

A Magyar Nemzet délvidéki informátorai szerint a tálib kormány informális felügyelete alá kerülnek az Észak-Szerbiában működő afgán embercsempészbandák. A belső villongásokat lezárják, a pénzügyi források küldésének ellenőrzését már át is vették, a helyi hatóságok korrumpálására pénzt biztosítanak, sőt a fegyverek beszerzését is állják. Alig két és fél évvel az afganisztáni hatalomátvétel után a tálibok már Európa kapuit ostromolják – olvasható a portálon.

A lap úgy tudja, hogy javában zajlik a tálib hatalomátvétel az afgán migránscsempészek felett. Az afgán kormánykörök pénzügyi és egyéb lehetőségeket ismertek fel az embercsempészetben. Ezen felül rájöttek arra, hogy az egymás ellen is agressziót alkalmazó bandák felett aránylag könnyen átvehetik az irányítást.

A tervek szerint ha a belső leszámolások véget érnek, akkor az addig ezek által okozott, több százezer euróra becsült veszteségek további hasznot hozhatnak.

A migránscsempészek arról is beszámoltak, hogy az afganisztáni pénzváltóknál már nincsenek független vállalkozások, csak a kijelölt pénzváltóknál lehet pénzeket letétbe helyezni, azaz a pénzküldés központi ellenőrzés alá került. Mindezt azonnal megérezték az észak-szerbiai működési területükön a migránsbandák is. Soraikban az is beszédtéma, hogy Afganisztánból a „papírok”, tehát az úti okmányok gyártása terén is még több segítséget remélhetnek a tálib „hatalomátvételt” követően – olvasható a Magyar Nemzeten.

