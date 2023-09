Uli Hoeneß elmondta, hogy miért van padlón Németország

Szerző: Kis Ferenc

A politikának is a világbajnok német kosárlabdázókról kell példát vennie, hogy akarattal, becsvággyal és munkával sok mindent el lehet érni – üzente Uli Hoeneß, a Bayern München tiszteletbeli elnöke a napokban a szenzációs sportsikert követően. Közben arról cikkeznek Berlinben, hogy Németország gazdasága „letérdel”, aminek egyik oka, hogy a felmérések szerint a német munkavállalók dolgoznak a legkevesebbet.

Régóta várt Németország egy nagy sportsikerre, amit meglepetésre ezúttal a férfi kosárlabda válogatott ért el a nemrég elhódított világbajnoki címmel. A szenzációs eredmény után a szókimondásáról híres bajor labdarúgó legenda, Uli Hoeneß is megszólalt és amellett, hogy „kalapot emelt” a kosarasok teljesítménye előtt, a sporton túlmutató következtetést is levont a vb-győzelemből. Amikor a Bayern München tiszteletbeli elnökét a német kosárlabda történetének első világbajnoki címéről kérdezték az Allianz Aréna előtt – a „nemzet bombázója”, Gerd Müller emlékművének felavatásán –, Hoeneß kendőzetlenül üzent a politikának:

„Az egész ország padlón van. Mindannyiunknak – beleértve a politikát is – a kosárlabdázókról kell példát venni, hogy akarattal, becsvággyal és munkával, munkával, munkával sok mindent el lehet érni. Ha mindenki őket tekinti példaképnek, akkor Németország újra felemelkedik, és nem csak a sportban.”

Ennél világosabban és keményebben nem lehet megfogalmazni a német politikai elit csődjét, amit önmagában az is bizonyít, hogy Hoeneß személyében egy nagy tekintélyű sportember érezte úgy, hogy üzennie kell a vezetőknek: ez így nem mehet tovább. A „munka” szó nem véletlenül ismétlődik többször az idézett mondatban, ugyanis a ’70-es évek német aranycsapatának világ- és európabajnok középpályása a sport1 televíziós csatorna felvételén háromszor is megismételte azt.

Azt, hogy a futball legenda ezzel mennyire fején találta a szöget, egy hétfőn megjelent német cikk is igazolja. „A német gazdaság letérdel: senki nem dolgozik kevesebbet, mint a németek” – címmel közölt elemző írást a Berliner Zeitung. A lap a brit Financial Times-ra hivatkozva többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy egyre több közepes méretű gyártó veszíti el hitét a német gazdaság versenyképességében és a megkérdezett vállalkozók szerint ez annak is köszönhető, hogy a munkavállalók egyre kevesebbet dolgoznak.

Senki sem dolgozik kevesebbet, mint a németek”

– idézi az újság Klaus Winklert, a Heller német főtengely-gépgyártó vezérigazgatóját. Az OECD adatai azt mutatják, hogy a német munkavállalók globális összehasonlításban messze a legkevesebbet dolgoznak. Az egy alkalmazottra jutó éves munkaórák száma

Németországban 1332, tehát még a globális átlag alatt is marad, amit az OECD évi 1687 órában állapít meg. A cégvezető hozzáfűzte, hogy nem csak a ledolgozott órák száma csökkent Németországban, hanem a vállalatok képzésére jelentkezők minősége is, ami messze elmarad a tíz évvel ezelőtti szinttől. A lesújtó adatok egybevágnak Uli Hoeneß markáns megállapításával, Németország sportbéli és gazdasági válságának ugyanaz a fő oka: feladták a hagyományos német erényeket, az állhatatosságot, a becsvágyat és a szorgalmat.

Nyitóképen: Uli Hoeneß / Facebook