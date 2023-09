Ukrán professzor: Ukrajnának is van teendője, ha megbékélést akar a magyar kormánnyal a kárpátaljai magyarok ügyében

Sajnos, Kárpátalján a magyarok többsége továbbra is úgy érzi, hogy az ukrán állam elnyomja a kisebbséget, mint ahogy a magyar nyelv használatát is. Hogy ez így van, abban persze nagy szerepet játszik a Budapestről érkező hivatalos propaganda. Erről beszélt Sztellasz Aszlanov, az Ungvári Állami Egyetem politológusa a független New Voice of Ukraine-nek adott interjújában a hvg.hu szemléje szerint.

Aszlanov szerint a Fidesz előszeretettel játszik rá az ellentétekre. Szerint ehhez az is hozzájárul, hogy „a kisebbség tagjainak zöme változatlanul az anyaország sajtójából tájékozódik, az pedig javarészt a hatalom közvetlen irányítása alatt áll”.

Megjegyezte: amellett, hogy Kárpátalján jelentős többségben vannak Orbán hívei, 400 magyar harcol a frontokon is – legalábbis az újdonsült budapesti magyar nagykövet, Fegyir Sándor szerint. Aszlanov hozzátette: a kárpátaljai magyarság igen nagy szeretettel fogadta az ország más részeiből érkező menekülteket. Nem lehetett azt tapasztalni, hogy tömeges panasz lett volna a hatalmas tömeg miatt.

Az egyetemi oktató ugyanakkor arra is kitért, hogy az államnak körültekintően kell eljárnia, mert az etnikai viszályok bármikor fellángolhatnak. Sajnálatos módon, a függetlenség kikiáltása óta eltelt majdnem 30 évben Ukrajna nem fordított kellő figyelmet erre a kérdésre.

Nyitókép: Pixabay