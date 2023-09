Ukrán katona: Az ellentámadásban résztvevők 90 százaléka meg fog halni

„Ukrajna ellentámadása: Kész vagyok meghalni… a srácok 90 százaléka meg is fog halni” címmel közölt cikket a The Times. A lap szerint az ukrán katonák elmondták, hogy egységük, amelyet azért vetettek be, hogy „megfordítsa a déli fronton a helyzetet”, már állományának 75 százalékát elvesztette.

A különböző katonai egységekhez beosztott orvosok szerint a halálos áldozatok száma négy számjegyű számokban mérhető.

Az ukrán katonák azon tűnődnek, hogy mi az ára az ilyen hadműveleteknek, tekintve az eredményt a földdel egyenlővé tett kis falvak elfoglalásának formájában.

Amikor azt hallom, hogy itthon vagy külföldön a kanapén ülők azt mondják: Ó, az ukrán hadseregnek már vannak Bradley-jei és Leopárdjai, most megmutatják az oroszoknak, hogy mi a helyzet... ilyenkor ökölbe szorul a kezem.

Bárcsak idejöhetnének, és láthatnák a harcunk valóságát” – idézte a lap egy ukrán katona szavait, aki szerint ezek a harcjárművek mindaddig hasznosak, amíg aknára nem futnak. Ezek után megrekednek, és az orosz tüzérség teljesen megsemmisíti az ukrán csapatokat.

Nyitókép: Jonathan Nackstrand / AFP