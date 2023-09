Tombol a gender Kaliforniában: büntetik azokat az iskolákat, amik nem tolják a propagandát

Gavin Newsom kormányzó szerdán aláírta azt a törvényt, amely bünteti az LMBTQ-nyomulással szembeszálló kaliforniai iskolákat. A Szilícium-völgyről is híres állam első embere által jóváhagyott jogszabály egyszerűen csökkenti azon intézmények finanszírozását, amelyek korlátozni próbálják a tisztán LMBTQ-propagandaként jellemezhető tartalmakat az osztálytermekben – írja a Catholic News Agency.

A katolikus hírportál beszámolója alapján azok az iskolák, amelyek nem engedik be a gender-ideológiát népszerűsítő könyveket, még büntetésre is számíthatnak. Korábban egyes iskolai testületek azért döntöttek így, mert úgy ítélték meg, ezek a tartalmak még nem valók gyermekek kezébe. A CNA kiemeli:

ez csupán egy abból a 10 törvényből, amelyet Newsom a héten aláírt, s amelyek az LMBTQ-lobbi törekvéseit hivatottak segíteni.

Az aláírást követően azonnal hatályba lépő szabályozás az állami tanfelügyelő hatáskörébe utalja a szankciók kiszabását. A törvény kihirdetésekor Gavin Newsom Kaliforniát „a szabadság államaként” jellemezte.

Gavin Newsom ezen felül kézjegyével látta el többek között „a biztonságos és támogató iskolákról” szóló törvényt is, amely kötelezővé teszi a tanintézményekben dolgozóknak, hogy képzéseken vegyenek részt, amelyek „az LMBTQ+-tanulók igényeire” készíti fel őket. Ezen felül a mosdókra vonatkozóan is egyre részletesebb szabályozást vezetnek be az amerikai államban, az iskoláknak fel kell készülniük arra, hogy 2026-ra „minden nem” számára biztosítsanak mellékhelységet – ami ebben az esetben természetesen nem két nemre vonatkozik.