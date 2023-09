Süddeutsche Zeitung: Színtiszta nemzeti populizmus, ahogy Orbán a magyar gazdákat védi

Cathrin Kahlweit nyomtatásban megjelent véleménycikke szerint a kelet-európai kormányok sok tekintetben a brüsszeli szankciós döntések és a politikai-katonai válaszlépések kontextusába kerültek, és

a háború kiterjesztésének reális veszélyével is szembe kell nézniük. (!)

A hölgy szerint lakosság körében azonban egyre nagyobb a szkepticizmus. A háború és az energiaválság következtében az infláció Magyarországon több mint 25 százalékos, Csehországban időnként 18 százalékos, Lengyelországban pedig 14 százalékos.

A magyarok többsége ma már hajlamos azt hinni, írja Kahlweit, hogy Kijev bűnrészes a konfliktusban.

Hozzáteszi: az, hogy Oroszország felmondta azt az Odesszából és más fekete-tengeri kikötőkből való gabonaszállítást, egy másik lappangó válságot is súlyosbított: az ukrán búza, amelyet most már egyre inkább a szomszédos országokon keresztül szállítanak, azzal fenyeget, hogy elárasztja a piacot, és hátrányos helyzetbe hozza a helyi gazdákat. Az EU által elrendelt behozatali tilalom lejárt, és most „néhány ország egyoldalúan ki akarja terjeszteni a behozatali tilalmat”, fogalmaz.

Kijev a Kereskedelmi Világszervezethez fog fordulni. A cikkíró hangsúlyozza:

A vita erősíti a Kijev-ellenes hangulatot a szolidaritásukért sokat követelő országokban. Orbán Viktor itt is azt demonstrálja, hogyan lehet egy konfliktust a saját javára kiélezni:

Magyarország szükségtelenül és jó érvek nélkül bejelentette, hogy akár 25 ukrán termék importját is betiltja a magyar gazdák védelme érdekében. Ennek semmi köze a háborúhoz. Ez színtiszta nemzeti populizmus.”