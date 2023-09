Robert C. Castel: Az oroszokat nem sikerült visszaszorítani

Robert C. Castel legújabb elemzésében az orosz-ukrán háború egy aktuális szempontját vette górcső alá. Most a háború területi aspektusával foglalkozott. A szakértő korábban is kiemelte már, hogy a háború célja, tétje nem területi. Sőt, azt is leszögezte, hogy „minden olyan mérce ami a felszabadított/elfoglalt terület nagyságában méri a sikert, teljeséggel félrevezető” – fogalmazott a Facebook-oldalán.

Most azonban mégis azért foglalkozott ezzel a tényezővel, mert még mind a mai napig

vannak olyan elemzők, akik szerint az ukrán ellentámadás sikeresnek tekinthető,

mert Ukrajnának ha nem is jelentős mértékben, de mégis sikerült visszaszorítania az agresszor csapatait.

A szakértő azonban örül annak, hogy már Nyugaton is egyre több helyen hívják fel a figyelmet ezen nézőpont hibáira. „A New York Times volt az, aki éppen ezt a kacsát lőtte le a tegnapi elemzésében” – fogalmazott. Az ukrán, illetve az orosz előrehaladást egyaránt megvizsgálta Josh Holder, aki arra a megállapításra jutott, hogy az év eleje óta

Oroszország nemhogy visszaszorult volna, hanem további 486 négyzetkilométerrel növelte az általa elfoglalt területet.

„Ha Ukrajna nem vált sürgősen stratégiát, akkor »lassan, de megbízhatóan« a telekkönyvi kivonatok ligájából, a helytörténeti múzeumok ligájában találja magát” – foglalta össze a véleményét Robert C. Castel.

