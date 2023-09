Rácz András: 10 pontban az újabb hegyi-karabahi eszkalációról

Ezt követően az elemző hozzáfűzte, „ha Baku arra számítana, hogy a megmaradt orosz békefenntartók érdemi ellenállást fejtenek ki, akkor nem támadott volna. Mivel mégis támad, ezért nem valószínű, hogy az orosz békefenntartók meg akarnák, vagy meg tudnák védeni, ami Hegyi-Karabahból még maradt”.

Humanitárius válság alakult ki Karabahban

Rácz András kitért arra is, hogy Karabah tavaly ősz óta részleges blokád alatt van. Az azeriek magukat „környezetvédelmi aktivistának” álcázó erőkkel elvágták a Karabah örmény kézen maradt részét Örményországgal és a külvilággal összekötő lachini folyosót. Azóta Karabahban állandó humanitárius válság van, és a 2020 óta már bőven 100 ezer alá csökkent lakosságból sokan elmenekültek. S most is kulcskérdés a szakértő szerint a polgári lakosság sorsa.

A biztonságpolitikai szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a helyzetet politikai és humanitárius oldalról is nehezíti, hogy Hegyi-Karabahban nincs érdemi nemzetközi jelenlét. „A Nemzetközi Vöröskereszt ott van, és az aknamentesítésre specializált Halo Trust is dolgozik a térségben, de kb. senki más.

Sem EU, sem ENSZ, sem EBESZ jelenlét nincs.”

Rácz mikroelemzését így zárta: „nyilván nem tudom, hogy pontosan mik az azeri tervek. Ha Bakuban esetleg az a politikai döntés született, hogy ezt most végigviszik és véget vetnek a hegyi-karabahi szeparatizmusnak (örmény szemmel nézve: a de facto önálló Hegyi-Karabah létének), akkor ennek a katonai képességeik megvannak”.

