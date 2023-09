Mutatunk néhányat Magyarország és a világ legszebb vasútvonalaiból

Európa legmesésebb vasútvonalai

Nemcsak hazánkban, Európában egyre népszerűbbé kezd válni a bérletes közlekedés, konkrétabban az Interrail bérlet.

Az összevont tömegközlekedési szolgáltatások lényege, hogy a turisták meghatározott időn keresztül vonattal és komppal utazhatnak a kontinensen. A bérletet a kontinens harminchárom országában lehet használni. Az általános felnőtt bérletek tizenöt napra 465 euróba (kb. 177 ezer forintba) kerülnek, ha három hónapra váltjuk meg a bérletünket, 947 eurót (kb. 360 ezer forintot) kell fizetnünk.

Ami Európa legszebb vasútvonalait illeti, ezek közül vélhetően az Orient Expressz a leghíresebb, amely fénykorában összekötötte Párizst Isztambullal. Agatha Christie híres regénye önmagában is halhatatlanná tette a vonalat, amelynek immár rövidített szakaszán az átlagos, egy éjszakás út ára két évvel ezelőtt már 1700 fontba (kb. 730.000 forint) került. Ráadásul ez az összeg pusztán csak az induló ára a Firenze és Párizs közötti útvonalon közlekedő, mai hivatalos nevén Venice Simplon-Orient-Express járatnak.

De Európa legszebb vonalai között mindenképpen ki kell emelnünk a West Highland Line-t is, amely Skócia legszebb tájain robog végig. Útja során több, méltán híres tájat és várost érint. Glasgow-n túl például az Arrochar-Alpok csúcsaira, az Egyesült Királyság legmagasabb hegyére, a Ben Nevisre is eljuthatunk. A vonalon található egyébként a Glenfinnan-viaduk is, amin a Harry Potter-filmekből ismerős Roxfort Expressz is áthalad.

Ugyancsak említésre érdemes a Bernina Expressz vonala. Aki egyszer felszáll a svájci Alpokban közlekedő járatok valamelyikére, az a világ talán legszebb vasútvonalán találja magát. Nem véletlen, hogy a Gleccser Expressz ezen szakasza

2008-tól az UNESCO Világörökség részének számít,

így az ezen a mindössze 122 kilométer hosszú szakaszon közlekedni garantáltan felejthetetlen élményt nyújt.

A Bergen vasútvonal, egy Norvégiát átszelő szakasza is csodálatos, amely Oslót köti össze az ország második legnagyobb városával, Bergennel. Az 550 kilométeres út nagyjából 7 órán át tart, és a páratlan látványon kívül arról is híres, hogy ez Észak-Európa legmagasabban lévő vasútvonala.

Talán meglepő lehet, de mindenképp a legszebb vasútvonalak közé sorolható a Belgrád–Bar-vasútvonal is. A 254 alagúton – köztük a világ egyik leghosszabb, több mint 6 km hosszú alagútján – átvezető vasútvonal a montenegrói kikötővárost, Bart köti össze Szerbia fővárosával, Belgráddal. Az úton rengeteg híd, köztük Európa legmagasabb vasúti hídja is megtalálható.

A világ legszebb vasútvonalai

Ha pedig világviszonylatban szemléljük a legszebb vasútvonalakat, mindenképp említésre méltó a Transzszibériai vasútvonal is. Érdemes róla tudni, hogy

ez az oroszországi vasúti fővonal a Föld leghosszabb vasútvonala.

A személyforgalomba bevont teljes hossza kicsivel több mint 9300 kilométer, az út húsz százalékát teszi meg Európában, a maradék nyolcvan százalékot pedig Ázsiában. A vasútvonal indulóállomása Moszkvában, végállomása pedig Vlagyivosztokban található.

Japán nagysebességű vasúthálózata, a Sinkanszen is elképesztő, amely 1964-ben indult hódító útjára. Az első vonal Tokiót kötötte össze Oszakával. A világ immár több mint fél évszázada csodálja ezt a rendkívül gyors vasúthálózatot. Kezdetben a vonalon közlekedő vonatok a 200 km/h-s sebességet is elérték, mára pedig 320 km/h-ra nőtt a vonatok sebessége.

Jelenleg ezt a Tokió-Oszaka távolságot – amely 515 kilométer hosszú – az egyik járatra felszállva 2,5 óra alatt tudjuk megtenni. Amennyiben erre a vonatra szeretnénk jegyet váltani, az nagyjából 36 ezer forintnak megfelelő jenbe fog kerülni.

A Transzszibériai vasút használatához hasonlóan jelentős vállalkozókedv szükségeltetik a legnagyobb kanadai járat, a Rocky Mountaineer teljes hosszának megtekintéséhez is. Ezt az egyébként festői tájakon áthaladó vasútvonalat csodaszép vonatok jellemzik. Az itt közlekedő járatok ugyanis a letisztult mintájú üléshuzatukról is híresek, arról nem is beszélve, hogy

a személyszállító kocsiknak még a tetején is üveg van. A 800 kilométert meghaladó szakaszon pedig bőven van idő gyönyörködni az észak-amerikai tájban.

Talán meglepő lehet, de sok, tapasztalt túrázó esküszik Malajzia híres „dzsungelvonatára” is. Amennyiben valakinek felkelti az érdeklődését, és megteheti, érdemes minél hamarabb kipróbálnia a Jungle Railway vasútvonalat, mivel hamarosan elavulttá válik. Évtizedekbe telt, mire a britek lefektethették a vonal 530 km hosszúságú vágányait a sűrű őserdőn keresztül, és ezen a vonalon halad Malajzia utolsó megmaradt vonata is, amely még dízelmozdonyokat használ.

De érdemes szót ejteni a California Zephyr vasútvonalról, amellyel közel 400 kilométeren keresztül utazhatunk az Egyesült Államokban. Ez a járat a Chicago-Omaha-Denver-Salt Lake City-San Fransisco vonalon halad keresztül, és a teljes út nagyjából 51 órát vesz igénybe.

Nyitókép: BOISVIEUX CHRISTOPHE / HEMIS.FR / HEMIS VIA AFP