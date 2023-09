Jennifer Lopeztől a jobboldali hitvallásig: konzervatív popsztár indul Mexikó elnöki székéért!

Verástegui aztán több szappanoperában is szerepelt (Mi Querida Isabel, Soñadoras, Una luz en el camino, Tres mujeres, Alma Rebelde, CSI: Miami, Karen Sisco, Charmed, Nuestra Belleza Latina 2015, Kevin Can Wait). És mindemellett kilenc filmben szerepelt (Chasing Papi, Meet Me in Miami, Bella José The Butterfly Circus, Cristiada, Son of God, Paul Blart: Mall Cop 2, Little Boy, Sound of Freedom). Metanoia Films nevű projektje hozta össze a Bella és a Little Boy című filmet.

A 2003-as Chasing Papiban Tomás Fuentest játszotta, akinek egyszerre három barátnője van. A filmhez nyelvleckéket vett, hogy jobb legyen az angol kiejtése. A tanára egy elkötelezett katolikus volt, akinek a hatására Eduardo Verástegui felfedezte hitét, és komoly hitéletet élő katolikus lett belőle. José Eduardo Verástegui sok éve egyedülálló, szíve választottjának felbukkanását várja, és szeretne apa lenni.

Azt is eldöntötte, hogy nem szerepel olyan filmben, ami ellenkezik katolikus hitével és latino mivoltával.

Politikai fronton Verástegui jobboldali konzervatív, aki büszke latinságára. Abortuszellenes, ellenzi az eutanáziát, a melegházasságot és a melegek örökbefogadási lehetőségét is. Hangos kritikusa a gyermekkizsákmányolásnak. A spanyol Wikipédia mindezekért „ultrakonzervatívnak” és „szélsőjobboldalinak” nevezi.

Eduardo Verástegui egyúttal a gyermekek kizsákmányolása ellen is fellépő aktivista, aki 2008-ban egy videóüzenetben ítélte el a hispán országok és az Amerikai Egyesült Államok magas abortuszrátáját. A Bella című filmre készülés közben meglátogatott egy abortuszklinikát is, ahol találkozott egy dél-amerikai párral, akik az ő hatására mégis megtartották gyermeküket, és később kérték az engedélyét, hogy róla nevezhessék el. Megalapította a Manto de Guadalupe szervezetett, ami Los Angelesben működik és terhességi válságközpontot üzemeltet.