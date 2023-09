Így térhetne vissza az EU-ba Nagy-Britannia – heves viták övezik az elképzelést

A Boris Johnson kormánya által levezényelt 2016-os brexit és az apróbb viták után úgy tűnik, kezd normalizálódni London és az EU viszonya. Rishi Sunak miniszterelnöksége alatt sikerült megegyezni Észak-Írországról és a brit tudósok visszatérnek az EU Horizon programjába.

Az Infostart összeállítása szerint pedig „a barátkozás újabb fejezeteként” Franciaország és Németország rukkolt elő egy váratlan tervvel:

társult tagságot kínálnának Nagy-Britanniának és más, EU-n kívüli államoknak.

Ismertették, hogy a Berlin-Párizs tandem négy új „kört” gondolt ki, és a tervezet szerint Nagy-Britannia a külső, társult tagsági körben foglalna helyet, amivel a felek szorosabbra fűzhetnék gazdasági kapcsolataikat.

Egykori miniszterelnök-helyettes: a brit nép többsége szerint hiba volt a brexit

Egyes vezető brit konzervatívoknak tetszik az ötlet. Közülük Michael Heseltine egykori miniszterelnök-helyettes azt nyilatkozta az Independent című lapnak, hogy „nagyon gyorsan át kell gondolni az ötletet, mert a brit nép többsége szerint hiba volt a brexit... omlik a gát és egyre inkább az Európával való integráció felé haladunk” – hívta fel a figyelmet a politikus.

A tory pártban azonban többségben vannak a brexit-hívők és dühösen azt mondták:

„az EU-tagállamok elkeseredetten bővíteni akarják a blokkot”.

Az Infostart kitért arra is, a német-francia elképzelés szerint társult tag lehetne Svájc is. A társult tagoknak nem kell elfogadniuk „az egyre szorosabb Unió” és további integráció elveit, de el kell fogadniuk az EU „közös elveit és értékeit”. Egyfajta díjat is fizetniük kéne, de ez kevesebb lenne, mint a teljes jogú tagok költségvetési befizetései.

Nyitókép illusztráció. Fotó: derwiki/Pixabay