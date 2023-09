„Lássuk: A nőknek abba kellene hagyniuk a férfiakkal való szexet – nem élvezetes és csak a férfiakról szól – idézi a Daily Star Holly Lawford-Smith feminista akadémikust, akit a transzviták ellentmondásos alakjaként aposztrofál. Holly Lawford-Smith úgy véli: alapvetően át kell gondolni, hogyan szexelnek a férfiak és a nők. A Melbourne-i Egyetem politikai filozófia docense szerint «rendkívül problematikus» az, ahogyan a legtöbb heteró pár szexel. Lawford-Smith azt állította, hogy ő maga «heteroszexuálisszex-ellenes», ugyanis még egy «állítólag jó szerető» férfi is csak félvállról véve gondoskodik a nő szexuális élvezetének biztosításáról, és az ágyban töltött ideje nagy részét azzal tölti, hogy «azt csinálja, amiben ő maga jól érzi magát».

Pompás! Adva tehát egy «nő», akinek még életében nem volt egy értelmezhető orgazmusa, de a hibát nem magában vagy a partnereiben keresi, hanem kozmikussá tágítja, és határozottan kijelenti: be kell fejezni a szexet! És ez az idióta egy egyetemen professzor, sőt akadémikus, innen is gratulálok az ausztráloknak. S egy pillanatra játsszunk is el a gondolattal, ahogy betiltják a szexet férfi és nő között – de akkor mi marad? Hát ez az, amibe bele sem merek gondolni…

De hamar megérkezik a válasz, ha tovább evezel: »Born From Love«, azaz Szerelemből született – ez az ELLE magazin legfrissebb számának szlogenje. A címlapon Hlatky-Schlichter Hubert gasztrovállalkozó és Szegedi László idegsebész szerepel a kislányukkal. Az Elle közleménye szerint a címlap célja, hogy »rávilágítson egy egyszerű igazságra: a szeretet nem ismer korlátokat«. A közlemény szerint fel akarják hívni a hazai média figyelmét a befogadóbb ábrázolás szükségességére, megkérdőjelezni a sokak által még mindig vallott kirekesztő társadalmi normákat, és ösztönözni a sokszínűségről, elfogadásról és egyenlőségről szóló párbeszédet.”

Értem én, lassan megértek én mindent, de lenne egy apró közbevetésem: két férfi szerelméből soha nem fog születni egyetlen gyermek sem. Szóval arra már megkaptuk a választ, hogy mi lesz, ha betiltatik a férfi és a nő közötti szerelem (vö.: Hofi: «Én megéltem, amikor tiltották, most tűrik, nem szeretném megélni, hogy kötelező lesz.»), de ismételjük meg, halált megvető bátorsággal, dacolva a pc, a woke és minden egyéb felesleges kretén virtuális térben elkövetett kivégzésével, hogy két azonos nemű egyed szerelméből nem lesz soha gyerek.”

MTI Fotó: Illusztráció. Mónus Márton