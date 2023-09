Elfajult a gabonathriller: Zelenszkij a legnagyobb támogatójába rúgott bele, ám a válasz sem maradt el

Kijev elfelejti, mennyit köszönhet a lengyeleknek

Amint azt a Kieli Világgazdasági Intézet Ukraine Support Tracker adatait felhasználó, alábbi infografika mutatja, Lengyelország a háború kezdete óta Ukrajna egyik legfontosabb katonai segélypartnere. Az Ukrajnának 2022. január 24. és 2023. július 31. között nyújtott katonai segélyeket tekintve az amerikai kormány összesen 42,1 milliárd eurót vállalt. Relatív értelemben azonban ez a katonai segélyezési kötelezettségvállalás az Egyesült Államok GDP-jének körülbelül 0,2 százalékát teszi ki. Ha ezt a mutatót nézzük, Ukrajna kisebb szomszédai viszonylag nagyobb mértékben járultak hozzá a háborús erőfeszítésekhez: például Észtország (a GDP 1,3 százaléka) vagy Litvánia (1,2 százalék). Lengyelország katonai segélyezési kötelezettségvállalásai a GDP 0,5 százalékának felelnek meg. Kérdés, a bejelentések és fenyegetések nyomán ez konkrétan hogyan változik a jövőben...

20230921_Military_Aid_Ukraine

Varsó az ukrán menekülteket is szárnyai alá vette

A háború kezdete óta Lengyelország milliószámra fogadta be az ukrajnai menekülteket, és számos személyes történet szól arról, miként segítették az átlagemberek is a háború elől menekülő családokat. Az ENSZ adatai szerint 2023 tavaszán több mint 1,5 millió regisztrált ukrán menekült tartózkodott az országban. A befogadás mellett a lengyel állam hatalmas összegű támogatásokkal is segítette az Ukrajnából érkező menekülteket. Azonban az elmérgesedő helyzet miatt ezen a téren is változás, van olyan szakértő, aki úgy gondolja, hogy Lengyelország minden kedvezményt megvonhat az ukrán menekültektől.