Egy éve történt: meghalt a királynő, éljen a király – ez volt III. Károly első éve

2023. szeptember 08. 11:25

Most egy éve hunyt el II. Erzsébet királynő. A britek azóta megkoronázták új királyukat, a család túlélte egy bombasztikus önéletrajz megjelenését, a turisták továbbra is özönlenek a Buckingham-palotához, és a világ vezetői is ellátogatnak III. Károly királyhoz. De vajon ugyanazt jelenti-e a brit monarchia ma, mint amíg élt a királynő?

2022. szeptember 8-án a Buckingham-palota jelentette be a hírt a világnak: elhunyt II. Erzsébet brit királynő. Az egész ország gyászba borult, és négy nap alatt 250 ezer ember tette tiszteletét a királynő kiállított koporsójánál. A világ vezetői sorra adták ki a nyilatkozatokat, tömegek emlékeztek meg a 20. század egyik legismertebb és legszeretettebb alakjáról. Erzsébet személye összekötötte a jelent a múlt nagy alakjaival és eseményeivel. A királynő temetése a régi korokat idézte, a koporsót vivő ágyútalpat tengerészek húzták, lovasok és katonai zenészek hada kísérte utolsó útjára az uralkodót. A szokásoknak megfelelően az idős királynő részt vett saját majdani temetése szervezésében, és a szertartáson felolvasott igéket is ő választotta. Csak az Egyesült Királyságban 29 millióan nézték a hosszú órákon át tartó temetést. Királyok, királynők, miniszterelnökök és elnökök vonultak fel a Westminster-apátságban, hogy tiszteletüket tegyék. Az utcákon összegyűlt tömegek fejében, és a világszerte a képernyők előtt figyelő milliókban is, bizonyára megfogalmazódott a kérdés: vajon mi lesz a monarchiával a királynő után?

Ezt is ajánljuk a témában Jelenlét a hiányban – búcsú II. Erzsébettől Mesteri uralkodó volt, miközben valójában semmi rendkívülit nem csinált: úgy viselkedett, mint egy királynő, és kész.

Egy új király Károly élete jelentős részét Diana hercegnő és Erzsébet királynő árnyékában töltötte. Magánéleti viharai, valamint aktivizmusa népszerűtlenné tették, és beszédének ódivatúsága olyan arisztokratikus mázt adott a szavainak, ami a fiatalabb lakosságban idegenkedést ébresztett. Annyira negatívak voltak a vele kapcsolatos várakozások, hogy váratlan fordulatként élte át a brit közélet a tényt: királyként Károly meglehetősen visszafogottá vált. Eltűnt az a Károly herceg, akit egy évekkel korábbi brit színdarab még olyan királyként vizionált, aki beleszólna a törvényhozásba. Károly királyra a Statista adatai szerint a britek 60%-a tekint pozitívan, ami azt jelenti: mind fia, Vilmos herceg, mind pedig menye, Katalin hercegné népszerűbb nála. Tekintettel Károly korábbi népszerűtlenségére, ezt a számot a palota vélhetően mégis sikerként könyveli el. Harry herceg támadása A III. Károly iránti váratlan jóindulat valószínűleg annak is köszönhető: jelenleg van egy nála sokkal inkább gyűlölt tagja a családnak. Ez pedig az amerikai önkéntes száműzetésben élő Harry herceg, aki döntögeti a népszerűtlenségi rekordokat. A Statista adatai szerint a britek 63%-a negatívan vélekedik róla. Az Egyesült Királyság lakosai azután fordultak a herceg ellen, hogy Amerikába költözött, ahol feleségével, Meghannel elkezdték nyíltan kritizálni a királyi családot. Károly és Diana kisebbik fia idén év elején kiadta önéletrajzi könyvét „Tartalék” címmel. A könyvet megelőzte egy Netflix dokumentumfilm-sorozat is. Az önéletrajz több mint hárommillió példányban kelt el az első héten. Azonban, ha valaki nem olvasta el, akkor is biztosan beleütközött azokba a részletekbe, amiket soha nem akart tudni Harry hercegről.

Ezt is ajánljuk a témában Itt van minden, amit nem is akartunk tudni Harry hercegről Varázsgomba, tálibölés, mezei szüzességelvesztés és a többi: teljes bulvárba és önmegsemmisítő üzemmódba kapcsolt át Harry herceg a napokban, ahogy sorra derültek ki részletek frissen megjelenő könyvéből. A brit herceg ugyan csak őszintén kívánt feltárulkozni, de leginkább egy imázsbeli harakiri látszik kibontakozni.

A könyvet egy elismert Pulitzer-díjas szellemíróval, J. R. Moehringerrel közösen írta Harry. A mű közismertté vált részletei még a könyvesboltba kerülés előtt kiszivárogtak. A legtöbb kritika a szellemírót dicsérte, és többen megjegyezték: jót tett volna a könyvnek, ha a szerkesztők csökkentik az oldalszámot. A könyv a már a világsajtóban sokszor elmondott történetet meséli el a hercegről, aki nem találta a helyét a kastélyban, ezért egy hollywoodi villába költözött át. Az olvasók további részleteket tudhatnak meg Harry gyerekkoráról, édesanyja elvesztéséről és katonai szolgálatáról is. Ahogy a Spectator könyvkritikusa megjegyezte: ha valaki nem kedvelte Harryt, a könyv után sem fogja. Harry a könyvturnén számtalan interjút adott, amikben további sértett üzeneteteket küldött a családjának. A férfi egyik legtöbbet emlegetett panasza ezekben az interjúkban az volt: a családja nem védte meg Meghant a brit sajtótól. A „Tartalék” megjelenését követően sokan várták vajon mit reagál a királyi család. Bár a sajtóban megjelentek nekik tulajdonított vélemények, de hivatalosan hallgatott a család. Ugyan a könyv még ott ül a kirakatokban, sok könyvesboltban már rákerült a „leárazva” cédula. Egy király megkoronázása A hercegi életrajzot követően került sor III. Károly megkoronázására. A májusi eseményen egy rövid időre feltűnt Harry is, aki szinte csak beugrott a szertartásra. Bár a britek koronázási lázban égtek, a világ nem annyira osztozott az izgalomban, mint például a királyi esküvők alkalmával. A közvetítést 20 millióan követték az Egyesült Királyságban, vagyis 9 millióval kevesebb brit nézte, mint a királynő temetését. Az ősi elemekkel teli szertartáson leginkább Penny Mordaunt brit képviselőnő kardja és Katalin hercegnő köpenye keltette fel az internet népének érdeklődését. Károly király némileg csökkentett az esemény pompáján, és a brit arisztokrácia utolsó túlélői se játszottak szerepet az eseményen. A brit monarchia teljes tárgyi kollekcióját bemutatták a szertartás során. A koronázás óta a királyi család élete visszazökkent a szokásos kerékvágásba. Szalagokat vágnak, intézményeket látogatnak, és szépen megkomponált fotókat publikálnak az életükről. A királyi családot támogató kommentátorok továbbra is megtárgyalják a reggeli műsorokban Meghan és Harry kaliforniai életét. A királyi család egy hullámvölgyekkel teli év után úgy érezheti: túl vannak a nehezén. Hiszen mit lehet még mondani vagy írni arról a rövid időről, amit Harry és Meghan házaspárként töltött Angliában? A párra egyébként is rájár a rúd: a Spotify szerződést bontott velük (kaszálták Meghan podcastjét, és nem kérnek más projektet sem), és Hollywood se kopogtat az ajtójukon. Ahogy az AP szerzője is kifejtette: Károly király az elmúlt 12 hónapban nem hajtott végre jelentős reformot és nem mutatott be diplomácia bravúrokat. De ez az észrevétlenség sokkal inkább biztosíthatja a túlélést, mint a feltűnő lépések. Károly első éve alatt túlélte fia leleplező könyvét, sikeresen megkoronázták és bakik nélkül vészelte át diplomáciai találkozóit (többek közt Joe Biden amerikai elnököt is fogadta idén). Bár a jövőben kihívást jelenthet a király számára, hogy a 21. században a Nemzetközösség több államában felerősödtek a republikánus hangok. A brit monarchia ősi intézményét életben tartják a szokások és a beépített mechanizmusok, és úgy tűnik: bárki is helyezkedik el a csúcsán, amíg betartja a szabályokat, az épület állni fog. (Nyitókép: Daniel LEAL / AFP / INTERCONTINENTALE)

Ezt is ajánljuk a témában Jön III. Károly király – de ki volt I. és II. Károly? A lefejezett Károly, az élveteg Károly... és most jön a harmadik Károly. Két vitatott megítélésű, 17. századi angol király nevét tartja meg Károly, immár brit uralkodóként. Portrék!

