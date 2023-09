Castel: A vesztes Ukrajna a törzsek szintjére zuhanhat vissza

Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő interjút adott nemrég a Demokratának. Castelt többek között a világvégéről, az izraeli baby boom okairól is kérdezték, de azt is elárulta a beszélgetés során, miért a repülőgép a modern világ legtalálóbb szimbóluma.

Arra a kérdésre, hogy mit tart a mostani világ három legnagyobb veszélyének, a szakértő azt felelte, hogy „elfelejtettük a háborút.

Nyugaton már nem érzünk zsigeri félelmet a háborútól, az atomfegyverektől különösen nem.

Döbbenten figyelem, hogy egyes elemzőkollégáim milyen könnyedén reagálnak bizonyos dolgokra, mintha nem volnának tisztában azzal, hogy a kis nemzetek nem követhetnek el nagy hibákat” – idézte fel. „Ha egy rossz döntés miatt háborúba keveredsz egy nagy országgal, az olyan, mintha egy kerékpár összeütközne egy nyerges vontatóval” – fogalmazta meg hasonlatát.

Másodikként a nyugati demokrácia válságát említette. „A napnál is világosabb, hogy már nem hiszünk benne, és állandóan trükköket keresünk, hogyan lehet megkerülni a nép akaratát, utóbbi pedig már egyáltalán nem szolgál politikai érvként” – hívta fel a figyelmet.

Robert C. Castel azt is kiemelte, hogy „veszélyes” fejleménynek tartja hogy „a hatalom és a felelősség fogalma elszakadt egymástól.

A felelősség megmaradt a választott politikusok tarsolyában, de egyre kevésbé gyakorolják a hatalmat”.

A harmadik problémaként pedig a migrációt nevezte meg. A szakértő úgy véli, „bevándorlás mindig is volt, de a másság mértékében látom a problémát, meg abban, hogy identitás nélküli társadalomhoz, tehát a semmihez nem lehet asszimilálódni”.