Bloomberg: Ukrajna nyugati szövetségesei most már úgy terveznek, hogy 6-7 évig is eltart a háború

Újabb hivatalos személy ismerte el, hogy az ukrajnai háború akár még évekig is elhúzódhat. Az Egyesült Államok és G7-es szövetségeseinek ezt figyelembe kell venniük a katonai és pénzügyi tervezésükben – közölte egy európai G7-es ország név nélkül nyilatkozó magas rangú tisztviselője.

Meglátása szerint a háború akár még hat-hét évig is elhúzódhat,

éppen ezért a szövetségeseknek komoly tervezésre van szükségük annak érdekében, hogy továbbra is támogatni tudják Kijevet – írta meg a Bloomberg.

A hírügynökség ezzel együtt arról is beszámolt, hogy egyre több helyen, például már az Egyesült Államokban is egyre többen nem örülnek annak, hogy a háborúban álló országot anyagilag támogassák.

Ettől függetlenül Joe Biden felszólította a világ vezetőit, hogy álljanak Ukrajna mellé

az orosz csapatok kiűzéséért folytatott küzdelemben, még annak ellenére is, hogy Kijev szövetségesei most már azzal számolnak, hogy a háború még évekig is eltarthat.

***