A hétvége újabb ukrán sikereket hozott nem csak Robotyne térségében, hanem Opytne közelében is. Ezek taktikai sikerek – megint csak – de különösen Opytne nem jelentéktelen.

Miért érdekes ez: nos, ez közvetlenül északra van az ikonikus donyecki repülőtértől - ez a csata volt az egyik legkeményebb 2014-15-ben.

Azért is kellemetlen ez az oroszoknak, mert Avdiivka felől tolja el őket. Azt a (hamis) orosz pr toposzt, hogy Donyeck megvédéséről és a Donbasz felszbadításáról szól a háború, erősen gyengíti, hogy az itt elért nem túl nagy ereményeket erodálják az ukránok, azaz megy a nagyváros felé a frontvonal (amit egyébként lőnek az ukránok keményen). Túl sokat persze nem kell ebbe belelátni katonailag, Avdiivka továbbra is egy félig kész zsákban van, csak a zsák most nagyobb lett és a pr hatás meg rossz az oroszoknak.

Más: orosz csatornák szerint Ukrajna hadüzenenet fontolgat – lehet, hogy valamit nagyon nem látok, de ez csak Putyinnak lenne ajándék, tegyük a pr kategóriába.

Választások: nagyon »meglepő«, de kiválóan szerepelt az orosz állampárt az elcsatolni kívánt területeket. Maradjunk annyiban, hogy szabad választások már sehol sincsenek igazán Oroszországban, főleg nem a négy megyében. A 70+ százalékos eremény jól megy Szobjanyin moszkvai 75%-os eredményéhez. 18-ban Putyin 77%-ot kapott. Úgy látszik ez a 70%+ most a kívánatos, pedig lehetne 80%+ is, de az ugye Lukasenkának nem jött be. A 70% mégis szerényebb tán.”

