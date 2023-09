„Néhány gondolat a hétvégén lezajlott orosz helyhatósági választásokról. Egyrészt ezek a napok valószínűleg úgy vonulnak be az orosz történelembe, mint a modern Oroszország történetének legmanipuláltabb választásai (eddig), másrészt pedig a 2024. márciusi elnökválasztások gyakorlatának is mondható. Oroszország 54 régiójában tartottak most választásokat – 21 kormányzó, 20 regionális parlament, 12 önkormányzati gyűlés és néhány helyi polgármester választása.

A választások ismét 3 naposak voltak, ami lehetőséget adott a tömeges manipulációkra. A szavazóurnákat éjszakánként elzárták, és még a napközben odaengedett (rendszerpártokból álló) megfigyelők sem láttak rájuk;

A független mefigyelőket nem engedték a választások közelébe;

A kamerákat lekapcsolták;

Az elektronikus szavazás eredményei jóval később érkeztek be, mint az elmúlt években (a rendszer azonnal dolgozza fel az adatokat, és a korábbi években percekkel később már kint volt az eredmény);

Jakutföldön 23 perccel a szavazás lezárása előtt már eredményt hirdettek (lehozták a tervezett eredményt?);

A megszállt ukrán területeken fegyveres orosz katonák ellenőrizték az iratokat és figyelték a szavazatok leadását;

ne lepődjünk meg, hogy ezek után ott olyan eredményeket mutattak ki, mint 86,73%-os győzelem az Egységes Oroszország kormánypárt javára;

mindenhol az eddigi kormányzók nyertek;

sehol sem lett második forduló - ezt minden áron próbálták elkerülni a protest tüntetésektől tartva;

orosz nagyvárosokban rekordalacsony volt a részvétel: Omszk és Voronyezs 20% körül, Novoszibirszki régióban 27%.”

***

