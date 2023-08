Szlovákiai üzletember: Magyarország a sportinfrastruktúra tekintetében is jelentősen megelőzte Szlovákiát

A Hospodárske noviny szlovák lap Világi Oszkárral készített interjút, aki 2022 februárjában vásárolta meg a Győri ETO FC-t. Világi az interjúban azt mondta, hogy Magyarország nemcsak a labdarúgás, hanem általában a sportinfrastruktúra tekintetében is jelentősen megelőzte Szlovákiát.

Szerinte ugyanez vonatkozik a sport finanszírozására is. Magyarországon az állami támogatások sokszorosan magasabbak. A DAC és Győr vagy a Diósgyőr és Kassa kapcsolata jó példa arra, hogy hogyan működhet a klubok közötti szimbiózis. Egyes játékosoknak a technikásabb magyar liga jobban megfelel a fizikailag megterhelőbb szlovákkal szemben, de ez fordítva is igaz. A fiatal játékosoknak is jót tesz, hogy különböző versenyekben próbálhatják ki magukat.

A klubok több szempontból is segíthetik egymást – mondta az interjúban Világi.

A cikket Közép-Európa szakértője, médiafigyelője és piackutatója, a CEPER szemlézte a Mandiner.hu számára.

Nyitókép: MTI/Vajda János