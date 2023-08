Százmilliók nézik a Budapesten forgatott valóságshow-t

Augusztus végén adásba került a Budapesten forgatott „Chinese Restaurant” című kínai valóságshow első része. Már az indulás első hetében 160 millióan nézték meg a műsort, amelyben kínai hírességek szerepelnek. A sztárok mellett fontos szerepet kap a magyar gasztronómia, valamint Budapest híres látványosságai is.

A műsort a Hunan Satellite TV-n sugározzák, az epizódokat pedig júniusban és júliusban vették fel egy Duna-parti étteremben. Több kínai rajongó Budapestre utazott a forgatás idejére, hogy személyesen is átélhesse, amit kedvenc valóságshow-szereplői.

„Kiemelkedő siker, hogy számos, nemzetközi viszonylatban is rendkívül kedvelt ázsiai és európai nagyvárost is magunk mögé utasítva Budapestre tudtunk csábítani egy ilyen népszerű produkciót. Hiszen egy televíziós sorozat képes könnyűszerrel felkelteni a figyelmet hazánk iránt. A korábbi évadok tapasztalatai alapján a Chinese Restaurant jelentős hatással lehet az Ázsiából érkező turisták úti célválasztására. A sorozatnak köszönhetően százmilliók nézhetik meg Magyarország olyan ikonikus turisztikai helyszíneit, mint a Magyar Állami Operaház, a Duna-part, a Budai Vár vagy a Gödöllői Kastély. Külön öröm volt számunkra, hogy a megfelelő forgatási helyszínek kiválasztásában a Magyar Turisztikai Ügynökség nyújthatott teljeskörű segítséget. Emellett hatalmas lehetőség, hogy Magyarország gasztronómiája is szerepet kapott a műsorban” – nyilatkozta Jakab Zsófia, a Magyar Turisztikai Ügynökség marketing- és kommunikációs vezérigazgató-helyettese.

A forgatás során a 20 sztár és a 200 fős stáb 21 napon át önállóan látta el az összes, vendéglátással kapcsolatos feladatot. Így a Magyarországra utazó rajongók akár a Vásárcsarnokban is összefuthattak kedvenceikkel, amint éppen friss zöldségeket válogatnak az aznapi menühöz – írja az Ígyutazunk.hu.

Az első epizód itt tekinthető meg:

Nyitókép: YouTube/Képernyőkép