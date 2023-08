Olvad a gleccser, előkerült egy húsz éve eltűnt hegymászó holtteste

A 2001-ben, 37 évesen eltűnt férfi maradványait mintegy 2900 méteres magasságban, a Schlanketees-gleccseren találta meg egy hegyivezető augusztus 18-án. A holttest közelében megtalálták a férfi hátizsákját is, benne a jogosítványával és egy bankkártyával, így kilétét nem volt nehéz megállapítani. A teljes bizonyossághoz mindazonáltal DNS-vizsgálatot is végeznek– jelentette be kedden a tiroli rendőrség.

A hatóságok szerint a sítúrán résztvevő férfit annak idején baleset érhette a gleccseren. Az alpesi gleccserek rekordütemű olvadása egyre több olyan ember földi maradványait hozza felszínre, aki még évtizedekkel korábban tűnt el és vesztette életét a hegyekben. Június végén is találtak emberi maradványokat és síeszközöket ugyanezen a tiroli gleccseren, amely minden korábbinál jobban, 90 méterrel zsugorodott a 2021/22-es szezonban.

A rendőrség szerint több évtizedes maradványokról lehet szó, de a vizsgálatok egyelőre nem hoztak eredményt az azonosításban. A rendőrség szóvivője nagyon ritkának nevezte, hogy ilyen rövid időn belül előkerüljenek maradványok, majd még egy komplett test is. A szomszédos Svájcban júliusban egy 1986-ban eltűnt 38 éves német alpinista maradványait találták meg. A Schlanketees-gleccseren 2350 méteres magasságban 2011-ben is megtalálták egy ember maradványait, vélhetően egy 1957-ben eltűnt környékbeli lakosét.

