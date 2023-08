Női vezetőt akarnak látni a nyugati hatalmak az ukrán védelmi tárca élén

A nyugati országok azt szeretnék, ha Ukrajnának új védelmi minisztere lenne – írta az nsn.fm politikai körökben keringő pletykákra hivatkozva.

A miniszter leváltása a folyamatos korrupciós botrányok és az ukrán katonai osztály beszerzési kudarca miatt elég valószínűnek tűnik – tette hozzá a lap.

Egyes feltételezések szerint Reznyikov helyére lehetséges jelöltek lehetnek Marija Berlinszkaja önkéntes, Irina Verescsuk ukrán miniszterelnök-helyettes és Darja Kalenjuk, a Korrupcióellenes Központ igazgatója.

Korábban egy parlamenti képviselő azt mondta, hogy

az új ukrán védelmi miniszter egyben a londoni nagykövet is lesz

– írta az nsn.fm.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, szárnyra katak már olyan híresztelések miszerint Zelenszkij is megválna védelmi miniszterétől. Az Ukrainska Pravda szerint az elnöknek két jelöltje is lehet a pozícióra.

