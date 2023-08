„Mintegy 60 ország vett részt azon a napokban tartott nemzetközi biztonsági konferencián, amelyet a Moszkva melletti kubinkai Patriot katonai kiállítási központban és gyakorlótéren immár hagyományos Nemzetközi Katonai és Műszaki Fórum kapcsán tartottak. A kiállításon megszokott módon felvonultatják az orosz haderő büszkeségeit, fejlesztéseit, jelen esetben mindenek előtt a tüzérségi rendszereket mutatták be. A kiállítás idején fontos megállapodásokat és exportszerződéseket is aláírtak. »Jelzés értékű, hogy a fórumra Moszkvába, ezt követően pedig Minszkbe látogatott Li Csangfu kínai védelmi miniszter is, aki előbb orosz kollégáival tárgyalt, majd felszólalt a moszkvai nemzetközi biztonsági konferencián, amelyen a résztvevők többek között megvitatták a konstruktív nemzetközi együttműködés helyreállításának módjait«.

A fórum résztvevőihez videó üzenetet küldött Vlagyimir Putyin elnök is. Beszédében kiemelte, hogy Oroszország nyitott a katonai-technikai együttműködés elmélyítésére mindenkivel, aki megvédi a független fejlődési útját. Putyin meghívta a külföldi vállalatokat, hogy fejlesszék az együttműködést a katonai-technikai együttműködés területén. Oroszország javasolja az együttműködés fejlesztését a személyzet és a katonai személyzet kiképzése és a gyakorlatok szervezése terén. Putyin reményét fejezte ki, hogy a hadsereg fóruma lehetővé teszi a katonai és haditechnikai partnerség megerősítését a világ biztonságának garantálása érdekében. Az orosz elnök, a külügy- és a védelmi miniszter beszédeiből kirajzolódott a jelenlegi világpolitikai helyzet orosz értékelése, és a politikusok felvázolták a jövő Moszkva által elképzelt útjait is.

Putyin rámutatott arra, hogy a világ különböző régióiban régóta fennálló és új konfliktusokat szítanak, a cél pedig a vazallusi alávetettség kikényszerítése, valamint az erőforrások felhasználása. Az orosz elnök ennek kapcsán rámutatott, hogy a NATO folytatja potenciáljának kiépítését, katonai és nem katonai nyomásgyakorló eszközöket alkalmaz, az Egyesült Államok pedig megpróbálja a maga számára kedvezően átalakítani az államközi együttműködés rendszerét az ázsiai-csendes-óceáni térségben.”

