Kínos: elindult, de nem jutott el Ausztráliába Baerbock német külügyminiszter

Blamázs Európa vezető politikai és gazdasági hatalmában: Annalena Baerbock német külügyminiszter nagy ausztráliai és óceániai hivatalos körutazásra indult – de a célállomásra nem érkezett el. A német kormány Baerbockot szállító, a német hadsereg kötelékébe tartozó repülőgépe ugyanis elakadt útközben.

Baerbock gépe vasárnap délután szállt fel Berlinből. Késő este egy tankolásra leszálltak Abu Dhabiban – aztán ott ragadtak. Előbb megpróbáltak tovább repülni, de csak Abu Dhabi fölött köröztek a felmerülő hibák miatt. Ki kellett engedni a kerozint, hogy egyáltalán le tudjanak szállni ilyen megtankolt állapotban. Nem kevesebb, mint

80 ezer litert kerozint engedtek ki a német Zöldek miniszterének repülőgépéből

a sivatag és a tenger fölött az éjszakában.

Hétfő hajnali 4 óra után végre újra leszállhattak Abu Dhabiban. Itt azonban fel kellett függeszteni a kalandot, mert a munkavédelmi előírások miatt a repülőgép személyzetének és a német katonáknak is pihenésre kellett vonulniuk.

Hétfő este aztán jött a hír, hogy a repülőgép végre ismét kész a továbbindulásra. Este 11 órakor felszállt a gép – de hajnali 1 óra után viszont megint vissza kell fordulniuk Abu Dhabiba, ami miatt megint ki kellett engedni hatalmas mennyiségű kerozint az Ázsia fölötti légtérbe.

Kedden hajnali 2-kor ismét leszállt a gép Abu Dhabiban. Kedd reggel Annalena Baerbock az ex-Twitter X-en közölte, hogy „logisztikailag nem lehetséges” folytatnia utazását a Csendes-óceán térségébe.

„Ez több mint bosszantó” – tette hozzá a zöld miniszter.

Kedd reggel Baerbock és népes kísérete Abu Dhabi repterén próbált megoldást találni a Németországba való hazaútra. Megoldás viszont nem volt: Németországba ugyanis nem repült gép aznap Abu Dhabiból.

Baerbock minisztert ezért a helyi német nagykövetség átvitte a 90 kilométerrel arrébb fekvő Dubai repterére kedd délelőtt. Innen ugyanis az Emirates menetrend szerinti járatával délután 3-kor haza tudott indulni Németországba. A gép kedden este fél 8-kor landolt végül Hamburgban,

a dolgavégezetlen, ámde két teljes napot elvesztegetett Annalena Baerbock külügyminiszterrel a fedélzetén.

Hamburgból még a szolgálati járműjével vitték haza, a több száz kilométerre fekvő Potsdamba Baerbockot. Hogy a limuzinnal történt-e valami malőr még, arról nem érkezett hír.

A német hadsereg végzetesen elhanyagolt állapota ma már folyamatos viták tárgya Németországban. Kínos botrányok és kellemetlen közjátékok egész sora jellemzi a történetet évek óta, mint arról minapi cikkünkben is beszámoltunk.

A Bundestag katonai ombudsmanja, Eva Högl idén márciusban arra figyelmeztetett, hogy

a német hadsereg nemhogy nem gyarapodott, de még a tavalyinál is rosszabb helyzetben van.

„Az anyagiakkal kezdem, és egyetlen mondatban össze is tudom foglalni” – mondta. „A hadseregben semmiből sincs elég, és ez még kevesebb is lett tavaly február 24. óta. Ez vonatkozik a kiképzésre, a gyakorlatokra és a szárazföldi haderő felszerelésére is.” Olaf Scholz kancellár és Pistorius védelmi miniszter mindenesetre fogadkoznak, hogy Németország is el fogja érni a GDP 2 százalékának védelmi és hadseregfejlesztési célokra való fordítását, a sereg hiányosságainak leküzdését, és hogy otthon és európai szinten is fellépnek majd kontinensünk biztonságáért.

A most Baerbock alatt besült, Konrad Adenauer nevét viselő kormánygépet mindenesetre a legújabb hírek szerint kiselejtezik.